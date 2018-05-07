Энергетическую безопасность Украины обсудили представители "Нафтогаза" и НАТО

Вчера, 20:48

Доклад украинской стороны вызвал оживленную дискуссию во время заседания комиссии Украина – НАТО

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Комиссия Украина – НАТО на уровне заместителей постоянных представителей при участии главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на заседании в понедельник, 7 мая, обсудила вопросы энергетической безопасности страны, сообщила пресс-служба компании.

Как сообщается, доклад главы "Нафтогаза" был посвящен решениям Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма и вопросам реализации проекта "Северный поток – 2". В пресс-службе отметили, что доклад вызвал оживленную дискуссию во время заседания.

"Государства Альянса были единодушны в том, что энергетическая безопасность Украины является составляющей энергетической безопасности всего региона. Вопросы энергетической безопасности привлекают повышенное внимание, потому символическим является тот факт, что первой официальной встречей в новой штаб-квартире стала встреча с украинскими должностными лицами, посвященная вопросам обеспечения энергетической безопасности на евроатлантическом пространстве", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля завершился длительный спор между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить Украине 2,56 млрд долларов.

После этого в "Газпроме" заявили, что приступают к процедуре расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как теперь считают их невыгодными. Чтобы расторгнуть договоры без согласия украинской стороны, потребуется судебное вмешательство. В то же время, в России отметили, что согласны сохранить транзит газа через Украину, если "Нафтогаз" предложит выгодные условия.

Ранее эксперты объяснили сайту "Сегодня", что делать с украинской газовой "трубой", если "Газпром" расторгнет контракты.
НАТО, газпром, нафтогаз, северный поток, энергетическая безопасность, транзит газа, северный поток 2

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Источник:

Интерфакс-Украина

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