Что делать с украинской газовой "трубой": эксперты предложили варианты

"Газпром" намеренно спровоцировал кризис в газотранспортной системе Украины, и останавливаться на этом не намерен

Российский "Газпром" критически снизил давление газа на транзит через Украину в Европу, вынудив Украину компенсировать перепад давления за счет собственного газа и вызвав кратковременный кризис в газотранспортной системе (ГТС) Украины.

Ранее в материале "Демарш "Газпрома": как Россия перекрыла Украине газ и что будет дальше" мы рассказали о судебно-контрактных перипетиях, сопровождавших решение Стокгольмского арбитража и разбирались во внешнеполитическом контексте ситуации.

Кроме того, в статье "Зависит ли Украина от газа из России: простые ответы" мы рассмотрели предпосылки и последствия того, почему по Украине настолько ощутимо ударил демонстративный отказ "Газпрома" продавать украинскому "Нафтогазу" голубое топливо в марте.

Теперь же президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко дал объяснение, что в такой ситуации ждет саму газотранспортную систему Украины – вторую по величине в Европе и одну из крупнейших в мире.

Стоит учесть, что Россия уже давно шантажировала Украину отказом от ее транзитных мощностей – срок действия контракта с "Газпромом" истекает в 2019 году. Впрочем, российская компания уже начала процедуру расторжения контракта – в ответ на решение Стокгольмского арбитража.

"Газпром" заменить нашу ГТС не может. Но вот меньше прокачивать может и будет. Тут другая проблема. "Газпром"... специально снизил закачку технического газа, который нужен для того, чтобы не падало давление в трубе, и газ мог спокойно поставляться из России в ЕС", – объяснил Охрименко.

Отметим, газотранспортная система, особенно настолько большая, как украинская, не терпит значительного снижения давления. Так что кроме мотива "поставить законтрактованный странами ЕС газ, несмотря на демарш России", у Украины были и "личные" причины подкачивать собственный газ в систему транзита.

Дело в том, что снижение давления в газопроводе может привести к неисправностям, устранение которых обойдется Украине очень дорого.

"В результате Украине пришлось за счет своего газа поддерживать давление в трубе, а это для Украины проблема. В результате и кризис в газовой системе. При этом еще морозы. Это все специально сделал "Газпром", – подчеркнул Охрименко.

Не только окончание действия транзитного контракта в 2019 году (или его расторжение раньше положенного срока) угрожает транзиту газа через Украину – и, таким образом, самой украинской ГТС в принципе.

Транзиту газа через Украину также угрожает проект строительства второй нитки российского газопровода "Северный поток". Так, Германия уже разрешила строительство "Северного потока – 2" на своей территории. К строительству Nord Stream 2 "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Предполагается, что газопровод будет готов к эксплуатации к концу 2019 года.

Александр Охрименко отметил, что единственный, по его мнению, способ спасти ГТС в случае потери транзита газа через украинскую газотранспортную систему – это сдать ГТС в аренду партнерам из Европейского союза.

Как известно, сейчас "Нафтогаз Украины" является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. В Украине собираются провести анбандлинг – отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.

На самом деле, Украина еще в 2014 году приняла закон, предусматривающий возможность совместного управления ГТС с западными инвесторами.

Как сообщал в феврале 2018 года вице-премьер-министр Владимир Кистион, семь европейских компаний заинтересованы в совместном управлении украинской газотранспортной системой.

"Есть семь заинтересованных партнеров, двое из которых представляют известные в Европе газовые консорциумы. Свой интерес войти в совместное управление национальной ГТС выразили Бельгия, Франция, Голландия, Польша, Словакия, Испания, Италия, Румыния, Греция и Германия", – рассказал вице-премьер.

Европейский выход для украинской "трубы"

Если предположить, что в украинскую газотранспортную систему зайдет западный инвестор, то возникают два ключевых вопроса: кто будет в таком случае владеть ГТС страны, и кто будет ею управлять?

Ответы на эти вопросы однозначно дает закон № 4116а "О внесении изменений в некоторые законы Украины о реформировании системы управления Единой газотранспортной системой Украины", принятый в августе 2014 года.

В законе указано, что и собственность, и контроль над ГТС остаются полностью за украинским государством. Также в законе прописано, что приватизация "трубы" невозможна. Согласно принятому закону, планируется создать две компании, обслуживающие ПХГ и ГТС, при участии американских и европейских партнеров.

Закон предусматривает снятие ограничения на передачу в аренду или концессию магистральных газопроводов и ПХГ на платной основе и без права отчуждения – для того, чтобы инвестор мог осуществлять функции оператора ГТС и газохранилищ.

Вместе с тем, в качестве процедуры отбора инвестора предполагается конкурс. Побороться может предприятие, учредителем и владельцем которого может выступить только:

государство

государственное предприятие (владение не менее 51% корпоративных прав)

юридическое лицо (юридические лица), которое принадлежит и контролируется резидентами стран Европейского Союза, США или Европейского Энергетического сообщества, а также является оператором системы транспортировки газа или членом Европейской сети операторов системы транспортировки газа.

При этом при проведении конкурса компания-резидент ЕС или США обязана будет раскрыть всю свою финансовую структуру и всех своих собственников. Более того, если компания выиграла конкурс, она сможет принять решение об изменении своей структуры собственности только с согласия украинской стороны. Такие меры предусмотрены в законе для того, чтобы исключить попадание контроля над ГТС Украины к стране-агрессору.

Другой путь для украинской ГТС

Отметим, экономист Борис Кушнирук предложил другой вариант выхода для украинской газотранспортной системы – хотя и дорогостоящий. Речь идет о смене всей схемы поставок и накопления газа, уже без учета транзитной составляющей со стороны России.

"Как работала система? Газ шел через территорию Украины, мы накапливали его в весенне-летний период в хранилищах. Потом в осенне-зимний период газ потреблялся в восточной и центральной Украине, а взамен мы использовали накопленный в хранилищах газ для выполнения транзитных обязательств. Сейчас, если мы теряем транзит полностью, нужно полностью разворачивать эту систему и достраивать совершенно по-другому", – считает Кушнирук.

По словам экономиста, у Украины есть ресурсы, чтобы "повернуть ГТС вспять", но это будет означать серьезные денежные траты. Поэтому Кушнирук советует менять систему потребления энергоресурсов так, чтобы максимально снизить зависимость от газа.