Что делать с украинской газовой "трубой": эксперты предложили варианты
"Газпром" намеренно спровоцировал кризис в газотранспортной системе Украины, и останавливаться на этом не намерен
Российский "Газпром" критически снизил давление газа на транзит через Украину в Европу, вынудив Украину компенсировать перепад давления за счет собственного газа и вызвав кратковременный кризис в газотранспортной системе (ГТС) Украины.
Ранее в материале "Демарш "Газпрома": как Россия перекрыла Украине газ и что будет дальше" мы рассказали о судебно-контрактных перипетиях, сопровождавших решение Стокгольмского арбитража и разбирались во внешнеполитическом контексте ситуации.
Кроме того, в статье "Зависит ли Украина от газа из России: простые ответы" мы рассмотрели предпосылки и последствия того, почему по Украине настолько ощутимо ударил демонстративный отказ "Газпрома" продавать украинскому "Нафтогазу" голубое топливо в марте.
Теперь же президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко дал объяснение, что в такой ситуации ждет саму газотранспортную систему Украины – вторую по величине в Европе и одну из крупнейших в мире.
Стоит учесть, что Россия уже давно шантажировала Украину отказом от ее транзитных мощностей – срок действия контракта с "Газпромом" истекает в 2019 году. Впрочем, российская компания уже начала процедуру расторжения контракта – в ответ на решение Стокгольмского арбитража.
"Газпром" заменить нашу ГТС не может. Но вот меньше прокачивать может и будет. Тут другая проблема. "Газпром"... специально снизил закачку технического газа, который нужен для того, чтобы не падало давление в трубе, и газ мог спокойно поставляться из России в ЕС", – объяснил Охрименко.
Отметим, газотранспортная система, особенно настолько большая, как украинская, не терпит значительного снижения давления. Так что кроме мотива "поставить законтрактованный странами ЕС газ, несмотря на демарш России", у Украины были и "личные" причины подкачивать собственный газ в систему транзита.
Дело в том, что снижение давления в газопроводе может привести к неисправностям, устранение которых обойдется Украине очень дорого.
"В результате Украине пришлось за счет своего газа поддерживать давление в трубе, а это для Украины проблема. В результате и кризис в газовой системе. При этом еще морозы. Это все специально сделал "Газпром", – подчеркнул Охрименко.
Не только окончание действия транзитного контракта в 2019 году (или его расторжение раньше положенного срока) угрожает транзиту газа через Украину – и, таким образом, самой украинской ГТС в принципе.
Транзиту газа через Украину также угрожает проект строительства второй нитки российского газопровода "Северный поток". Так, Германия уже разрешила строительство "Северного потока – 2" на своей территории. К строительству Nord Stream 2 "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Предполагается, что газопровод будет готов к эксплуатации к концу 2019 года.
Александр Охрименко отметил, что единственный, по его мнению, способ спасти ГТС в случае потери транзита газа через украинскую газотранспортную систему – это сдать ГТС в аренду партнерам из Европейского союза.
Как известно, сейчас "Нафтогаз Украины" является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. В Украине собираются провести анбандлинг – отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.
На самом деле, Украина еще в 2014 году приняла закон, предусматривающий возможность совместного управления ГТС с западными инвесторами.
Как сообщал в феврале 2018 года вице-премьер-министр Владимир Кистион, семь европейских компаний заинтересованы в совместном управлении украинской газотранспортной системой.
"Есть семь заинтересованных партнеров, двое из которых представляют известные в Европе газовые консорциумы. Свой интерес войти в совместное управление национальной ГТС выразили Бельгия, Франция, Голландия, Польша, Словакия, Испания, Италия, Румыния, Греция и Германия", – рассказал вице-премьер.
Европейский выход для украинской "трубы"
Если предположить, что в украинскую газотранспортную систему зайдет западный инвестор, то возникают два ключевых вопроса: кто будет в таком случае владеть ГТС страны, и кто будет ею управлять?
Ответы на эти вопросы однозначно дает закон № 4116а "О внесении изменений в некоторые законы Украины о реформировании системы управления Единой газотранспортной системой Украины", принятый в августе 2014 года.
В законе указано, что и собственность, и контроль над ГТС остаются полностью за украинским государством. Также в законе прописано, что приватизация "трубы" невозможна. Согласно принятому закону, планируется создать две компании, обслуживающие ПХГ и ГТС, при участии американских и европейских партнеров.
Закон предусматривает снятие ограничения на передачу в аренду или концессию магистральных газопроводов и ПХГ на платной основе и без права отчуждения – для того, чтобы инвестор мог осуществлять функции оператора ГТС и газохранилищ.
Вместе с тем, в качестве процедуры отбора инвестора предполагается конкурс. Побороться может предприятие, учредителем и владельцем которого может выступить только:
- государство
- государственное предприятие (владение не менее 51% корпоративных прав)
- юридическое лицо (юридические лица), которое принадлежит и контролируется резидентами стран Европейского Союза, США или Европейского Энергетического сообщества, а также является оператором системы транспортировки газа или членом Европейской сети операторов системы транспортировки газа.
При этом при проведении конкурса компания-резидент ЕС или США обязана будет раскрыть всю свою финансовую структуру и всех своих собственников. Более того, если компания выиграла конкурс, она сможет принять решение об изменении своей структуры собственности только с согласия украинской стороны. Такие меры предусмотрены в законе для того, чтобы исключить попадание контроля над ГТС Украины к стране-агрессору.
Другой путь для украинской ГТС
Отметим, экономист Борис Кушнирук предложил другой вариант выхода для украинской газотранспортной системы – хотя и дорогостоящий. Речь идет о смене всей схемы поставок и накопления газа, уже без учета транзитной составляющей со стороны России.
"Как работала система? Газ шел через территорию Украины, мы накапливали его в весенне-летний период в хранилищах. Потом в осенне-зимний период газ потреблялся в восточной и центральной Украине, а взамен мы использовали накопленный в хранилищах газ для выполнения транзитных обязательств. Сейчас, если мы теряем транзит полностью, нужно полностью разворачивать эту систему и достраивать совершенно по-другому", – считает Кушнирук.
По словам экономиста, у Украины есть ресурсы, чтобы "повернуть ГТС вспять", но это будет означать серьезные денежные траты. Поэтому Кушнирук советует менять систему потребления энергоресурсов так, чтобы максимально снизить зависимость от газа.
Вы сейчас просматриваете новость "Что делать с украинской газовой "трубой": эксперты предложили варианты". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"