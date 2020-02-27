ЕС признал Украину одним из топ-поставщиков курятины

После того, как в Украине заявили, что страна оказалась в мировом топе поставщиков курятины, Европейская комиссия (ЕК) также признала успехи украинских экспортеров. Так, в ЕК подсчитали, что Украина завершила 2019 в списке лидеров по поставкам мяса птицы (преимущественно курятины) в Евросоюз, передает УНН.

Так, в прошлом году Украина поставила в Европу 134,2 тыс. тонн мяса птицы. Это на 8,6% больше, чем 2018 году. На сегодняшний день Украина находится в тройке лидеров по экспорту мяса птицы в ЕС.

Первое и второе место занимают Бразилия и Таиланд. В 2019 году эти страны экспортировали 313,6 тыс. тонн и 308,8 тыс. тонн мяса птицы соответственно. Рост экспорта бразильской курятины в ЕС составил 3,8%, а показатели таиландского экспорта упали на 0,9%.

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Как сообщалось, ранее Евросоюз официально снял эмбарго на поставки украинской курятины. Запрет был введен в январе из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области. Также ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины вводили Беларусь, Грузия и Молдова.

В тренде Доллар и евро устремились в гору: официальный курс

При этом новости "Сегодня" рассказывали, как популярность украинской мяса за рубежом влияет на цены в Украине:

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