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Европа закрыла границы для куриного мяса из Украины

23 января, 16:09

Птичий грипп ударил по украинским экспортерам продукции из птицы

/ Фото: freepik.com

Европейский Союз временно остановил ввоз мяса птицы и мясной продукции из Украины из-за первой за три года вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Яйца и яичная продукция под ограничения не подпадают.

"Украина в соответствии с международными обязательствами как член Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации охраны здоровья животных безотлагательно, на опережение предупредила своих международных торговых партнеров об обнаружении случая гриппа птицы. Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС. Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны", – заявили в Госпродпотребслужбе.

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Напомним, ранее в ведомстве также напомнили украинцам о правилах покупки и употребления мяса птицы и яиц, которые нужно соблюдать, чтобы не заболеть птичьим гриппом.

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Как сообщалось, в начале января 2020 году в соседней с Украиной Польше зафиксировали вспышку птичьего гриппа. При этом поляки отмечали гибель птицы в районах возле Украины и Беларуси. Позже вспышка птичьего гриппа была зафиксирована и в Винницкой области.

При этом Украина наращивает экспорт курятины. Новости "Сегодня" ранее разбирались в причинах:

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ВТО экспорт ЕС птичий грипп мясо яйца птица курятина Госпродпотребслужба

Источник: Сегодня

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