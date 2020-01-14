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"Победы в агро": Украина оказалась в мировом топе экспортеров курятины

14 января, 16:00

Милованов рассказал о новых успехах украинского агросектора

/ Фото: Getty Images

Украина входит в пятерку главных мировых экспортеров курятины, стандарты производства которой хотят изменить. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Победы в агро. Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд", – написал Милованов на своей странице в Facebook.

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Также министр сообщил, что Европейский Союз выдал разрешения на импорт 58 тысяч тонн украинской пшеницы в рамках первого распределения тарифной квоты (TRQ) на 2020 год.

"Почти вся квота была выдана для беспошлинных поставок украинской пшеницы", – написал Милованов.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Украина установила новый рекорд по экспорту курятины в 2019 году. В числе стран, которые покупали украинскую курятину, даже Саудовская Аравия и Нидерланды.

При этом в Украине мясо теряет популярность – украинцев отпугивают цены. Несмотря на то что этот продукт дорожает медленнее прочих – всего +1,5% за восемь месяцев – покупать его больше не стали.

И все равно наибольшую долю потребления из всех видов мяса все еще удерживает именно курятина. Это новости "Сегодня" выяснили, когда разбирались, сколько мяса едят украинцы. Тогда оказалось, что куриного мяса украинцы едят в среднем по 24 килограмма в год, то есть 2 килограмма в месяц.

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экспорт пшеница агросектор АПК внешняя торговля курятина Тимофей Милованов

Источник: Сегодня

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