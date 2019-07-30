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ЕС увеличивает квоту на экспорт украинского мяса: подписано соглашение

Сегодня, 20:18

Документ, в котором речь идет о квоте на мясо птицы, подписал Степан Кубив

/ Фото: Getty Images

ЕС увеличивает квоту на экспорт украинского мяса: подписано соглашение https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE Экономика Документ, в котором речь идет о квоте на мясо птицы, подписал Степан Кубив

На фоне сообщения о том, что Украина уже использовала квоты на беспошлинный экспорт агропромышленной продукции в Европейский Союз (ЕС) по девяти группам, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив подписал соглашение между Украиной и ЕС о постепенном увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы в 2,5 раза.

Документ подписан сегодня, 30 июля, и предусмотрен Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, информирует пресс-служба Минэкономразвития.

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"Согласно изменениям, годовая квота на мясо птицы и переработанное мясо птицы будет постепенно увеличена в 2,5 раза", – сказано в сообщении.

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Указанные изменения вступят в силу после их ратификации парламентами обеих сторон.

Новости "Сегодня" писали, что по итогам января-апреля 2019 года экспорт мяса птицы из Украины вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 199,2 млн долларов. В натуральном выражении страна поставила на внешние рынки 135,8 тыс. тонн мяса птицы.

Между тем, жара, установившая ранее в Украине, не мешала продавцам продавать мясо и молоко прямо с лотков под открытым небом. Что происходило на стихийных рынках, узнавали наши журналисты:

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Источник: Сегодня

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