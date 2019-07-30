ЕС увеличивает квоту на экспорт украинского мяса: подписано соглашение

На фоне сообщения о том, что Украина уже использовала квоты на беспошлинный экспорт агропромышленной продукции в Европейский Союз (ЕС) по девяти группам, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив подписал соглашение между Украиной и ЕС о постепенном увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы в 2,5 раза.
Документ подписан сегодня, 30 июля, и предусмотрен Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, информирует пресс-служба Минэкономразвития.
"Согласно изменениям, годовая квота на мясо птицы и переработанное мясо птицы будет постепенно увеличена в 2,5 раза", – сказано в сообщении.
Указанные изменения вступят в силу после их ратификации парламентами обеих сторон.
Новости "Сегодня" писали, что по итогам января-апреля 2019 года экспорт мяса птицы из Украины вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 199,2 млн долларов. В натуральном выражении страна поставила на внешние рынки 135,8 тыс. тонн мяса птицы.
Между тем, жара, установившая ранее в Украине, не мешала продавцам продавать мясо и молоко прямо с лотков под открытым небом. Что происходило на стихийных рынках, узнавали наши журналисты:
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