ЕС запретил украинские яблоки, груши и помидоры – эксперты

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С 1 сентября 2019 года импортеры фруктов в странах ЕС отказались от закупок яблок и груш из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз. При этом главными покупателями украинских яблок остаются страны СНГ. Изменение политики ЕС по импорту продукции связано со вступлением в силу директивы (EU) 2019/523, сообщат эксперты EastFruit.

Как объясняют специалисты, эта директива была принята 21 марта 2019 года. Она предполагает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других видов продукции.

"В рамках директивы с 1 сентября 2019 года все страны, не входящие в Евросоюз, обязаны официально объявить об отсутствии у них случаев обнаружения определенных карантинных организмов. <...> Учитывая, что Украина является страной, свободной от этих организмов, т.к. случаев их выявления не было, компетентный орган Украины (Госпродпотребслужба) уже официально предложил Европейской комиссии принять решение о беспрепятственном импорте этих товаров. Однако на данный момент официального ответа от Еврокомиссии пока не поступило, а значит, поставлять эти товары нельзя", – отмечают эксперты.

По их данным, подтверждение о том, что украинские яблоки и томаты с 1 сентября не отправляются в ЕС, поступило сразу от нескольких экспортеров и производителей, говорит Катерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

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Сколько может занять процедура получения разрешения на поставки продукции, пока неизвестно. Украинские производители при самостоятельно занимаются решением данной проблемы. Так, экспортеры тепличных томатов и перца за собственные средства пытаются юридически оформить ввоз в зоны или регионы, свободные от вредителей, согласно процедурам ЕС. Они надеются, что это получится сделать быстрее, чем получить разрешение Евросоюза для всей страны через государственную систему.

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"Евросоюз является очень важным, хоть и не главным рынком сбыта для украинских производителей яблок премиального качества. В сезоне 2018/19 годов около 6 тыс. тонн яблока премиального качества было отправлено на рынки стран ЕС. Также это важный рынок сбыта для промышленного яблока из Украины, в том числе и сертифицированного, как органическое – такого яблока было экспортировано около 5 тыс. тонн за сезон. Т.е. если поставки не будут разблокированы, то гипотетические потери производителей яблока в новом сезоне составят около 4-5 млн долларов или около 15% всей экспортной выручки. Для поставщиков тепличных овощей из Украины рынок ЕС является еще более важным – на него приходится более половины всех поставок и тоже приблизительно на 4 млн долларов в год",- поясняет экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Отмечается, что запрет на экспорт яблок из Украины в ЕС прежде всего отразится на тех поставщиках, которые не умеют вырастить и должным образом подготовить яблоко к длинной логистике.

Напомним, ранее сообщалось, что экспорт арбузов из Украины рухнул до минимума за три года. За первые два месяца лета за рубеж было продано всего 6,4 тыс. тонн украинских арбузов. Для сравнения: за тот же период 2018 года Украина экспортировала более 7 тыс. тонн арбузов, а в 2017 году – более 9,5 тыс. тонн.

При этом за границей приобретает популярность украинское пиво:

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