Еще две страны хотят перейти на евро

Переход на евро планируется к 2023 году

Фото: Pixabay

Болгария и Хорватия хотят к 2023 году вступить в зону общей валюты евро. Загреб уже обратился с соответствующим заявлением, чтобы включить куну в Европейский механизм валютных курсов ERM2, обязательный для стран-кандидатов.

Как отмечается, после Brexit, который должен состояться 31 октября, еще больше стран-участниц ЕС будут стремиться к внедрению валюты евро. С 1 ноября к еврозоне будет принадлежать 70% евросоюзних государств, в которых живет 77% жителей ЕС.

После вступления Болгарии и Хорватии вне еврозоны останутся Польша, Венгрия, Чехия, Швеция и Дания. Пока конкретной даты перехода на евро не определила Румыния, но о таких планах Бухарест уже сообщил.

Напомним, мы уже писали, что Хорватия начала официальную процедуру присоединения к Европейскому механизму обменных курсов и Европейскому банковскому союзу, что является первым этапом вступления страны в зону евро.

Членами зоны евро являются на настоящий момент 19 государств. Для вступления в сообщество страна-кандидат должна два года оставаться членом ERM 2, удерживая свою валюту. Кроме того, она должна выполнить так называемые Маастрихтские критерии: максимальный дефицит бюджета не должен превышать 3% ВНП; размер госдолга — 60% ВВП; инфляция не должны быть более чем на 1,5% выше, чем средний уровень инфляции в трех странах ЕС с самыми низкими ее показателями.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Греция вступила в зону евро после подделки необходимых для этого данных.

А в Латвии подвели итоги перехода на евро. Страна прожила в еврозоне полных пять лет.

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