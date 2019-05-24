Юнкер заявил, что Греция подделала данные о своих финансах для вступления в еврозону

Председатель Еврокомиссии при этом добавил, что не хотел бы выхода Греции из зоны евро

Жан-Клод Юнкер. Фото: AFP

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу заявил, что Греция, которая может получить помощь от ЕС, вступила в зону евро после подделки необходимых для этого данных.

"Это правда, что Греция в 2001 году стала членом еврозоны после подделки статистических материалов", – сказал Юнкер в интервью немецкой газете Bild.

"Я виню себя в этом до сих пор", – подчеркнул глава Еврокомиссии.

При этом Юнкер заявил, что процедура принятия страны в еврозону с тех пор сильно изменилась. "На сегодняшний день независимая служба – Евростат – имеет возможность тщательно проверить данные всех стран-членов ЕС. Таким образом, Европа может учиться на своих ошибках", - сказал он.

По словам Юнкера, бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу при вступлении в должность в 2009 году "не знал, в каком серьезном кризисе находилась Греция, или не хотел об этом знать".

Председатель Еврокомиссии при этом добавил, что не хотел бы выхода Греции из зоны евро.

Напомним, в августе 2018 года Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года. В конце 2018 года внешний долг Греции составил 192,4% ВВП (357,25 млрд евро). В 2019 году прогнозируется снижение его на 12,8 процентных пункта до 179,6% ВВП (346,2 млрд евро).

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