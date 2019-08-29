"Если доллар будет расти": эксперт оценил прогнозы по инфляции

/ Фото: пресс-центр НБУ

По итогам июля 2019 года инфляция в Украине в годовом измерении составила 9,1%, при этом к концу 2019 года Нацбанк поставил цель снизить инфляцию до 6,3%. В то же время в госбюджете заложен годовой показатель инфляции 7,4%. Какой из этих прогнозов более реалистичен, сайту "Сегодня" рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Прогноз НБУ нереалистичный, мы таких цифр не увидим. 7,4%, заложенные в бюджет, – это более реалистичный прогноз. Хотя в мае я, скорее, назвал бы нереалистичной и эту цифру. Но затем у нас была дефляция (в июле. – Ред.), и теперь, я думаю, вполне реально достичь 7,4% на конец года. За семь месяцев 2019 года инфляция составила всего 3%. Даже при том, что доллар будет расти, за оставшиеся пять месяцев добавится не более 4%", – считает Дорошенко.

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валютой 2019 года:

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