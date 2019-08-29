Ценовой вопрос: инфляция в Украине может быть выше прогнозируемой

Эксперты, тем не менее, полагают, что повышать учетную ставку Нацбанк не будет

/ Фото: Сегодня

Инфляция в Украине никак не хочет соответствовать прогнозам финансистов. Несмотря на то, что, по данным Госкомстата, потребительские цены в последнее время месяц от месяца снижаются, к августу годовая инфляция все еще держалась на уровне 9,1%. Тогда как, согласно траектории, очерченной НБУ, она должна была снизиться до такого уровня к июлю, а к концу третьего квартала (к октябрю) опуститься уже до 7,7%.

Мало того, в июле, когда цены обычно снижаются, инфляция неожиданно пошла в рост и по итогам месяца выросла на 0,1%. Какими будут итоги августа, пока говорить рано. Но из-за плохого урожая по целому ряду сельхозтоваров цены на продукты питания продолжают расти. А еда вносит существенный вклад в индекс потребительских цен, по которому и судят об инфляции.

Напомним, к концу 2019 года Нацбанк поставил цель снизить инфляцию до 6,3%. В то же время в госбюджете заложен годовой показатель инфляции 7,4%.

Что помешало инфляции снизиться

В июле больше всего процентов инфляции добавили продукты питания. Если в июне годовой индекс потребительских цен (инфляция) по этой группе товаров составлял 108,8%, то в июле поднялся до 110,3%. В частности, сразу на 13% подорожали фрукты, на 3,4% – молокопродукты и яйца, на 1% – сахар и т.д. Годовая инфляция по группе овощей по итогам июля хоть и показала снижение на 1,7%, но все равно остается высокой – 130,7%.

Комментируя слишком высокий уровень инфляции, по сравнению со своими прогнозами, в Нацбанке заявили, что отклонение обусловлено более высоким, чем ожидалось, ростом цен на отдельные сырые продукты. То есть на продукты нового урожая. Что, в свою очередь, объяснили неблагоприятными погодными условиями.

"Из-за неблагоприятных погодных условий стремительнее дорожали огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны. Также снижались темпы падения цен на яблоки. Высокий внешний спрос и сокращение поголовья скота обусловили ускорение роста цен на все виды сырого мяса и молоко. Замедлилось подешевление яиц. Кроме того, ожидания худшего урожая сахарной свеклы в Украине и повышение мировых цен обусловили подорожание сахара", – говорится в комментарии НБУ.

Рост цен ускорится?

К сожалению, прогноз уровня инфляции на ближайшее будущее остается неблагоприятным. По информации от "Инфляционного барометра", в августе существенно подорожала мука. А значит, вскоре можно ожидать повышения цен на мучные продукты. В частности, пшеничный хлеб в супермаркетах за последний месяц уже прибавил в цене порядка 25%.

Осенью цены на многие группы товаров и услуг, которые входят в индекс потребительских цен, традиционно растут. В частности, в отопительный сезон могут добавить несколько процентов к инфляции коммунальные услуги, хотя в теплое время года инфляция в этой группе снизилась со 112,3% в мае до 107,3% в июле.

Никак не снижается инфляция и по другим видам услуг. Так, даже ускорился рост цен на услуги ресторанов и кафе, мобильной связи, заведений отдыха и культуры. Инфляция в сфере услуг остается одной из самых высоких в потребительской корзине (13,8% за год). "Замедление подорожания услуг сдерживается стойким потребительским спросом и сравнительно высокими темпами повышения заработных плат", – объясняют в НБУ.

Кроме того, осенью может начаться сезонная девальвация гривни. Это также обычно приводит к росту цен на импортные товары и сказывается на общем уровне инфляции.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что эксперты прогнозируют на осень ускорение инфляции. По всей видимости, достичь целей, заявленных Нацбанком, в этом году не получится.

"Прогноз НБУ нереалистичный, мы таких цифр не увидим. 7,4%, заложенные в бюджет, – это более реалистичный прогноз. Хотя в мае я, скорее, назвал бы нереалистичной и эту цифру, но затем у нас была дефляция, и теперь, я думаю, вполне реально достичь 7,4% на конец года. За 7 месяцев этого года инфляция составила всего 3%. Даже при том, что доллар будет расти, за оставшиеся 5 месяцев добавится не более 4%", – считает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук также считает, что реальная инфляция будет выше прогноза Нацбанка. И при существующей структуре украинской экономики только монетарными методами регулировать ее не получится.

"Я очень скептически отношусь к заявлениям НБУ, что они могут обеспечивать целевые показатели инфляции. Структура нашей экономики, ее сырьевая часть, а также уровень доходов населения и тот факт, что большая часть затрат связана именно с продуктами питания, сезонность цен – все это не дает возможности проводить политику инфляционного таргетирования. Разве что базовую инфляцию, которая не учитывает цены на сырьевые товары. Скажем, сегодня говорят о плохом урожае картофеля. Соответственно, можно ожидать, что цены на картошку вырастут. Каким образом Нацбанк может добиться своих целей в этом случае? То есть существуют факторы, которые вообще не зависят от действий НБУ", – говорит Борис Кушнирук.

Будет ли НБУ снова повышать учетную ставку?

Сегодня в Украине учетная ставка и так излишне высока. Например, в США учетная ставка составляет сейчас 2,75%, в Германии – вообще 0%. В соседней Польше, на которую мы традиционно ориентируемся, – 1,5%. В Украине же учетная ставка недавно была снижена до 17%.

В условиях отсутствия кредитов МВФ и инвестиций такая высокая ставка НБУ обеспечивает приток денег в страну от покупателей ОВГЗ, что поддерживает курс гривни. Однако при этом такая ставка не позволяет в достаточной мере развиваться бизнесу и экономике, поскольку напрямую влияет на ставки по кредитам.

В Нацбанке действуют, исходя из поставленных задач. Конституция Украины определяет основной функцией Нацбанка не развитие экономики, а обеспечение стабильности национальной денежной единицы, а показателем гривневой стабильности считается стабильность ценовая. Мало того, в законе об НБУ записано, что Нацбанк должен содействовать экономичекому росту, но только если это не противоречит его основной задаче – удерживать гривню и цены.

Поэтому в НБУ считают своей основной задачей просто обуздать инфляцию. А учетная ставка является основным инструментом монетарной политики.

Тем не менее, как заявил недавно глава Нацбанка Яков Смолий, сейчас речь о повышении учетной ставки не идет.

Эксперты уверены, что повышать учетную ставку сегодня просто нельзя. Мало того, ее нужно существенно снижать.

"Нам нужно не просто снизить учетную ставку, но и увеличить кредитование. Все, что можно сделать сейчас для роста экономики и бизнеса, – только доступные кредиты. Все остальное уже просто не работает. Конечно, дальнейшее снижение четной ставки приведет к тому, что инфляция еще чуть увеличится. Тем не менее мы видим, что она уже контролируемая. Дальнейший такой контроль будет фактически тормозить экономический рост. И мы видим, что сторонников повышения ставки уже просто нет", – говорит Алексей Дорошенко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, что западные аналитики признали украинскую гривню самой эффективной валютой 2019 года.

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