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В Украине ускорилась инфляция: появились итоги июля

Сегодня, 17:52

Рост потребительских цен озвучен по итогам июля 2019 года

/ Фото: пресс-центр НБУ

Инфляция в Украине в июле 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составила 9,1%, ускорившись с 9% в годовом измерении в июне этого года. Об этом говорится в экспресс-выпуске, обнародованном Государственной службой статистики 9 августа.

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"Потребительские цены в июле 2019 года по сравнению с июнем этого года снизились на 0,6%, с начала года – выросли на 3%. Базовая инфляция в июле 2019 года по сравнению с июнем этого года составила -0,1%, с начала года – 2,2%", – сказано в нем.

ІСЦ – инфляция потребительских цен, БІСЦ – базовая инфляция потребительских цен (чтобы увеличить изображение, нажмите на него). Данные: Госстат

ІСЦ – инфляция потребительских цен, БІСЦ – базовая инфляция потребительских цен (чтобы увеличить изображение, нажмите на него). Данные: Госстат

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При этом рост цен в январе-июле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9%.

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Фото: "Сегодня"

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

Потребительская инфляция в апреле и мае превысила прогноз Национального банка Украины: в апреле она составила 8,8% в годовом измерении, а в мае – 9,6%.

По оценкам Нацбанка, в 2019 году инфляция снизится до 6,3%, а в 2020 году — до 5%. Однако опрошенные новостями "Сегодня" эксперты не разделяют оптимизма регулятора. Специалисты считают, что в 2019 году инфляция будет не ниже 7%, а в 2020-м — около 6-7%. Подробнее читайте в нашей статье: "Инфляция будет "разгоняться": эксперт озвучил прогноз роста цен в Украине".

Как выросли цены в Украине, смотрите также в нашем сюжете:

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инфляция Госстат рост цен

Источник: Сегодня

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