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"Нафтогаз" не снизит цену на газ для населения в мае

Сегодня, 13:01

В компании заявили о юридическом коллапсе

Фото: Pixabay

НАК "Нафтогаз Украины" не сможет выполнить постановление Кабмина о снижении цены на газ для населения. Об этом заявил руководитель газового дивизиона "Нафтогаза" Андрей Фаворов в интервью "РБК-Украина".

"Мы будем вынуждены соблюдать действующее постановление № 867, которым на нас возложены спецобязательства. Но наша позиция остается неизменной. НАК считает, что газ должен продаваться по рыночной цене, которую определяет спрос и предложение. Этот уровень может быть как выше цены, установленной Кабмином, так и ниже", – подчеркнул Фаворов.

Речь идет о снижении цены на газ для населения согласно постановлению № 293, которое не отменяет режим спецобязательств (ПСО), возложенный на "Нафтогаз" постановлением № 867. Этот режим также предусматривает, что с 1 мая цена на газ для бытовых потребителей должна составить порядка 9,7-9,8 грн за кубометр, хотя правительство уже распорядилось снизить ее до 8,38 грн за кубометр.

Напомним, в марте-2019 "Нафтогаз" предложил снизить цены на газ для населения путем отмены режима ПСО. Предложение было продиктовано снижением закупочной цены на европейском рынке. 

Тогда премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в предложении "Нафтогаза" "может быть ловушка", так как если цены на газ в Европе вырастут, ничто не будет защищать украинцев от роста тарифа выше 9,7-9,8 грн за кубометр. Поэтому Кабмин решил не отменять ПСО, но позволил "Нафтогазу" снизить цену.


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Тег газ, Нафтогаз, цена на газ, Нафтогаз Украины, тариф на газ , ПСО

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