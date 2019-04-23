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Уменьшение цены на газ для украинцев: появилась реакция Гройсмана

Сегодня, 13:59

Премьер-министр заверил, что больше не будет играть в "кошки-мышки" с "Нафтогазом"

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Снижение тарифа на газ для населения с 1 мая, о котором объявил "Нафтогаз Украины", является хорошим началом для дальнейших уменьшений цены. Об этом он заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время инспекции ремонта дорог, передает "Укринформ".

"Когда они ("Нафтогаз". – Ред.) как монополисты начинают использовать свое эксклюзивное положение и крутить этим вопросом, учитывая только свои коммерческие интересы, – это ненормально ... Я рад, что хватило здравого смысла для того, чтобы сделать заявление, что с 1 мая цена на газ будет опущена на 300 гривен за тысячу кубов. Это хорошее начало для дальнейших понижений, в соответствии с снижением цен, которые происходят на международных рынках", - сказал Гройсман.

Он добавил, что больше играть в "кошки-мышки" ни с кем не собирается.

"Это второй раз, когда я поставил жесткое требование перед "Нафтогазом" [ снижении цены на газ]. Третьего раза не будет. Поэтому пусть работают на страну и увеличивают добычу украинского газа, пусть ищут дешевый газ по всему миру, чтобы украинцы получили его дешевле", - отметил Гройсман.

Как сообщалось, снижение цены на газ произойдет с 1 мая 2019 года на 3,5% – с 8,55 тыс. грн до 8,247 тыс. грн за тысячу кубометров. При этом если рыночная цена газа для промышленных потребителей будет ниже установленной в постановлении Кабмина № 867, то цена для населения снизится. Если же рыночная цена для промышленности превысит определенный правительством уровень, то цена для населения сохранится на уровне установленного постановлением.

Ранее "Нафтогаз" заявлял, что снижать цену для населения не имеет права из-за того, что два постановления Кабмина по этому вопросу, по мнению компании, противоречили друг другу. При этом глава Кабмина правовых коллизий не увидел. За невыполнение решения правительства о снижении цены он пригрозил руководителю "Нафтогаза" Андрею Коболеву увольнением.

"Надо выполнить постановление правительства и с 1 мая опустить цену на газ. Если менеджмент НАК "Нафтогаз Украины" этого не сделает, значит, он нечестный. А если это так, то я уже говорил: поставлю вопрос об увольнении руководителя (НАК "Нафтогаз Украины") на следующем заседании правительства. Им (НАК "Нафтогаз Украины) нужно перестать крутить этой темой в таком циничном варианте", – заявил тогда Владимир Гройсман.


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Тег газ, ЖКХ, тарифы, Нафтогаз, цена на газ, Гройсман, Владимир Гройсман, тариф на газ

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