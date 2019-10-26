"Это не моя подпись": Геруса обвинили во лжи в прямом эфире

Глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус публично был обвинен в том, что соврал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", где эксперты и политики, приглашенные на программу 25 октября, обсуждали энергетическую безопасности Украины. В частности, речь зашла о закупке российского угля и блокаде вагонов с российским углем, которые были обнаружены в селе Сосновка Львовской области.

В студии был показан меморандум, на котором стояла подпись нардепа Андрея Геруса. Этим меморандумом протестующие и власть якобы договаривались о разблокировании вагонов с российским углем и уголь был отправлен на обогатительный комбинат во Львовской области.

Савик Шустер, продемонстрировав на экране фото меморандума с подписью Андрея Геруса, отметил, что получилось добыть этот документ. На что Герус ответил, что это подпись не его.

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"Это не моя подпись. Может вы достали плохой документ. Лучше проверяйте такие документы", – ответил Герус.

В ответ на это Савик Шустер подчеркнул, что все будет перепроверено, и если это не так, то приносит свои извинения.

Но затем с места блокады вагонов с российским углов в селе Сосновка Львовской области было включение, где работала журналист студии Савика Шустера. Активисты, блокирующие вагоны с российским углем, отметили, что у них есть вся переписка Геруса, и что именно он приезжал к ним и подписывал меморандум. Более того, активисты готовы предоставить все необходимые документы с оригиналами подписей Геруса. И что есть также документы, которые Герус подписывал с так называемым руководителем блокады – экс-депутатом Семеном Семенченко.

Напомним, гостями студии "Свобода слова Савика Шустареа" 25 октября были народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус, председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко" Олег Ляшко, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Потураев, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от ВО "Батьківщина" Михаил Волынец, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, министр топлива и энергетики (2005-2006) Иван Плачков.

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