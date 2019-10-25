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"Свобода слова Савика Шустера": сможет ли президент освободиться от влияния олигархов

25 октября, 16:40

Будут дискутировать политики, общественные деятели, шахтеры и представители бизнеса

/ Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В пятницу, 25 октября, в 21:00, в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, сможет ли новая власть освободиться от влияния олигархов и удастся ли президенту Владимиру Зеленскому остаться независимой фигурой.

На эти и другие вопросы будут дискутировать политики, общественные деятели, шахтеры и представители бизнеса.

Гостями шестого выпуска станут народный депутат от "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус, председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко" Олег Ляшко, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Потураев, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от ВО "Батьківщина" Михаил Волынец, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, министр топлива и энергети (2005-2006) Иван Плачков, народный депутат от "Европейской Солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат от ВО "Батьківщина" Алексей Кучеренко, народный депутат VIII созыва Виталий Куприй, директор по коммерческой деятельности ДТЭК Виталий Бутенко, Президент союза "Первая энергетическая ассоциация Украины" Василий Котко.

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Напомним, 18 октября в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера" говорили о протестах предпринимателей, борьбе с контрабандой, кассовых чеках и выводе бизнеса из тени.

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мотрите новое социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина".

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Источник: Сегодня

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