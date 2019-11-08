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"Это средневековье": Гончарук выдал задания новому главе Госгеонедр

8 ноября, 10:21

Премьер-министр представил Романа Опимаха на новой должности

Роман Опимах. Фото: novavlada.info

Роман Опимах. Фото: novavlada.info

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил новому главу Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Романа Опимаха и поручил ему навести порядок в ведомстве за два месяца.

"Вам, господин Роман, в течение двух месяцев навести здесь порядок. Эти все истории с кордонами, которые тут находятся (в здании Госгеонедр. – Ред.), иногда четыре двери надо пройти, чтобы попасть в кабинет руководителя, – это все средневековье", – сказал Гончарук.

"Я уверен, что орган должен стать открытым, весь документооборот должен быть максимально оцифрован", – добавил премьер.

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Также он подчеркнул, что до конца года ведомство должно подготовить максимальное количество спецразрешений на пользование недрами для выставления на аукционы, а коррупция в Госгеонедр должна уйти в историю.

Как известно, распоряжением Кабмина от 25 сентября 2019 № 863-р был объявлен конкурс на занятие должности председателя Государственной службы геологии и недр. К участию в конкурсе были допущены шесть кандидатов: Роман Опимах, Кристина Браиловська, Ярослав Погорелый, Роман Сарамаго, Сергей Попов и Евгений Кравчук.

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Кто такой Роман Опимах

Роман Опимах – исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины. Опимах также работал советником министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам нефтегазового сектора, а также руководителем направления энергетики в Координационном центре по связям с Кабинетом министров Украины. На этих должностях он координировал сотрудничество Минэнергоугля со Всемирным банком, Энергетическим сообществом, ЕБРР при разработке плана по внедрению реформ в газовом секторе.

Получил степень магистра международных отношений по специальности "Международные стратегии и безопасность" в Национальном университете им. Т. Шевченко (2006), закончил обучение в Michigan State University, а также прошел практику в Центре энергетических исследований Louisiana State University (2016).

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти. Речь идет о Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр), а также Государственном агентстве лесных ресурсов и Государственной службе геологии и недр.

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задача Госгеонедра Алексей Гончарук Роман Опимах

Источник: УНИАН

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