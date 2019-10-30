Роман Опимах рекомендован на главу Госгеонедр – СМИ

Всего к конкурсу на главу ведомства было допущено шесть кандидатов

Роман Опимах. Фото: novavlada.info

Роман Опимах победил в конкурсе на должность председателя Государственной службы геологии и недр Украины, которую с марта по сентябрь возглавлял Олег Кирилюк. Об этом ExPro сообщил источник в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы.

По его словам, комиссия рекомендовала министру энергетики и охраны окружающей среды Алексею Оржелю двух кандидатов – Романа Опимаха, который набрал 16 баллов, и Ярослава Погорелого с 11 баллами.

Теперь министр должен определиться с кандидатурой и представить ее на утверждение Кабмина. Вероятно, это произойдет уже на ближайшем заседании правительства.

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Как известно, распоряжением Кабмина от 25 сентября 2019 № 863-р был объявлен конкурс на занятие должности Председателя Государственной службы геологии и недр. К участию в конкурсе допущены шесть кандидатов: Роман Опимах, Кристина Браиловська, Ярослав Погорелый, Роман Сарамаго, Сергей Попов и Евгений Кравчук.

Кто такой Роман Опимах

Роман Опимах – исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины. Опимах также работал советником министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам нефтегазового сектора, а также руководителем направления энергетики в Координационном центре по связям с Кабинетом министров Украины. На этих должностях он координировал сотрудничество Минэнергоугля со Всемирным банком, Энергетическим сообществом, ЕБРР при разработке плана по внедрению реформ в газовом секторе.

Получил степень магистра международных отношений по специальности "Международные стратегии и безопасность" в Национальном университете им. Т. Шевченко (2006), закончил обучение в Michigan State University, а также прошел практику в Центре энергетических исследований Louisiana State University (2016).

Ярослав Погорилый известен по работе в СП "Полтавская газонефтяная компания" в должности директора по стратегическому развитию.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти. Речь идет о Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр), а также Государственном агентстве лесных ресурсов и Государственной службе геологии и недр.

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