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Конец "схематоза" в кадастрах: Гончарук озвучил амбициозные планы

26 сентября, 12:57

Доступ к информации о земле и природных ресурсах должны иметь все украинцы, считает премьер

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук / Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти. Речь идет о Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр), а также Государственном агентстве лесных ресурсов и Государственной службе геологии и недр. Ранее Гончарук также упоминал о задаче "повычищать товарищей" из Фонда государственного имущества.

Премьер также указал, что Кабмин уже уволил старых руководителей упомянутых органов.

"Я исхожу из того, что эти три органа (Госгеокадастр, Гослесагентство, Госгеонедр. – Ред.) были глубоко коррупционными... Это все должно прекратиться. Я хочу транслировать один простой месседж: "схематозу" нужно положить конец всем вместе", – сказал он.

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Также, по мнению премьера, украинцы должны получить полный доступ ко всем кадастрам.

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"У украинцев должна быть информация, как выглядит сегодня территория страны с точки зрения природных ресурсов, земли, права собственности", – сказал он.

При этом Гончарук подчеркнул, что на разработку различных кадастров были потрачены десятки миллионов долларов, однако это не дало нужного результата, что лично он связывает с саботажем этого процесса чиновниками.

Ранее Гончарук заявлял, что Госгеокадастр является "прогнившей" и коррумпированной службой.

К слову, недавно премьер-министр запустил свой влог "Чашка премьера". Глава правительства пообещал лично отвечать на комментарии пользователей в соцсетях:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Источник: УНИАН

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