Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

"Это только начало": в Кабмине обрадовали пенсионеров

Сегодня, 14:22

По словам Розенко, перерасчет пенсий будет проходить автоматически и регулярно

Фото: пресс-центр НБУ
"Это только начало": в Кабмине обрадовали пенсионеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fb9/9ae/5c7fb99ae999a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fb9/9ae/5c7fb99ae999a.jpg Экономика По словам Розенко, перерасчет пенсий будет проходить автоматически и регулярно

Повышение пенсий в марте 2019 года является началом роста уровня пенсионного обеспечения украинцев. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба правительства.

"Сегодня мы находимся в стадии реформирования пенсионной системы. Этот процесс был начат в октябре 2017 года и сейчас, с 1 марта, когда осуществляется перерасчет пенсий, происходит лишь один из этапов пенсионной реформы", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Розенко подчеркнул, что перерасчет пенсий будет осуществляться автоматически и регулярно.

"Это только начало, это не последнее повышение пенсий", – подчеркнул вице-премьер.

Читайте также

Он добавил, что весь дополнительный ресурс Пенсионного фонда будет направляться на повышения пенсий, как это произошло по итогам льготного периода растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.

"22 февраля закончился льготный режим растаможки, и мы увидели, что есть дополнительный ресурс Пенсионного фонда, часть которого пойдет на проведение текущей индексации, а более 4,5 млрд грн сверхплановых поступлений Пенсионного фонда будут использованы как раз для дополнительных выплат тем пенсионерам, у которых значительный трудовой стаж, но которые не по своей вине выходили на пенсию с маленькой зарплатой и поэтому имеют мизерные пенсии", – сказал Розенко.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в среднем пенсии вырастут на 255 гривен. При этом почти два миллиона украинцев получат разовые выплаты на сумму 2410 гривен. Средства на эту выплату бюджет "заработал" на легализации автомобилей на еврономерах.

Нынешняя индексация произведена с учетом изменения уровня инфляции и средней заработной платы. При этом самую крупную надбавку получат те, у кого большой страховой стаж, отметил экономист Алексей Кущ в комментарии "Сегодня". 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Кабмин, пенсии, пенсионная реформа, Розенко

Вы сейчас просматриваете новость " "Это только начало": в Кабмине обрадовали пенсионеров". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Дом, машины, жена и дети. Все о личной жизни Владимира Зеленского

Мыться каждый день - вредно

Эстонии приготовиться: Путин определился с «новым Крымом»

В Украине подешевели хрущевки

Стала известна зарплата Авакова за ноябрь

В сети опубликовали личные данные предателей Украины

Как власти бросились защищать "крестного отца" ПЦУ

Что помнят о главе ПЦУ Епифании в его родном селе

В "Укрзализныце" назвали самый убыточный маршрут в 2018 году
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»