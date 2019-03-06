"Это только начало": в Кабмине обрадовали пенсионеров

По словам Розенко, перерасчет пенсий будет проходить автоматически и регулярно

Фото: пресс-центр НБУ

"Это только начало": в Кабмине обрадовали пенсионеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fb9/9ae/5c7fb99ae999a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fb9/9ae/5c7fb99ae999a.jpg 2019-03-06T14:22:00+02:00 Экономика По словам Розенко, перерасчет пенсий будет проходить автоматически и регулярно

Повышение пенсий в марте 2019 года является началом роста уровня пенсионного обеспечения украинцев. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба правительства.

"Сегодня мы находимся в стадии реформирования пенсионной системы. Этот процесс был начат в октябре 2017 года и сейчас, с 1 марта, когда осуществляется перерасчет пенсий, происходит лишь один из этапов пенсионной реформы", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Розенко подчеркнул, что перерасчет пенсий будет осуществляться автоматически и регулярно.

"Это только начало, это не последнее повышение пенсий", – подчеркнул вице-премьер.

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Он добавил, что весь дополнительный ресурс Пенсионного фонда будет направляться на повышения пенсий, как это произошло по итогам льготного периода растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.

"22 февраля закончился льготный режим растаможки, и мы увидели, что есть дополнительный ресурс Пенсионного фонда, часть которого пойдет на проведение текущей индексации, а более 4,5 млрд грн сверхплановых поступлений Пенсионного фонда будут использованы как раз для дополнительных выплат тем пенсионерам, у которых значительный трудовой стаж, но которые не по своей вине выходили на пенсию с маленькой зарплатой и поэтому имеют мизерные пенсии", – сказал Розенко.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в среднем пенсии вырастут на 255 гривен. При этом почти два миллиона украинцев получат разовые выплаты на сумму 2410 гривен. Средства на эту выплату бюджет "заработал" на легализации автомобилей на еврономерах.

Нынешняя индексация произведена с учетом изменения уровня инфляции и средней заработной платы. При этом самую крупную надбавку получат те, у кого большой страховой стаж, отметил экономист Алексей Кущ в комментарии "Сегодня".

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