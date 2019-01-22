Европа готова выделить деньги на развитие рынка электроэнергетики Украины

Европейцы готовы вкладывать деньги только при условии прозрачного ведения бизнеса

Европа готова выделить деньги на развитие рынка электроэнергетики Украины 2019-01-22T23:25:00+02:00 Экономика Европейцы готовы вкладывать деньги только при условии прозрачного ведения бизнеса

Европа готова инвестировать деньги в развитие энергетического сектора в Украине – отмечают на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Необходимость привлекать инвестиции в рамках энергореформы в очередной раз раз подчеркивает компания ДТЭК – лидер отечественных частных энергетических компаний. Только развитие собственной энергетики сделает Украину энергонезависимой, – отмечают в компании.

Европейцы готовы вкладывать деньги только при условии прозрачного ведения бизнеса. В этом ДТЭК намного опережает остальные энергетические компании страны.

"Когда мы на собственном примере показываем объем инвестиций и рассказываем о новых технологиях, которые появляются, показываем новое строительство зеленой генерации – это лучший аргумент. У нас конструктивные, открытые отношения и с правительством, и с регулятором. Мы являемся активными участниками различных рабочих групп, которые помогают в продвижении реформ. И мы всегда выступали, и будем выступать за открытые, прозрачные, равные правила игры на рынке электроэнергетики", – заверяет генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Ранее мы писали, что ДТЭК готовит энергораспределительные активы к работе в условиях нового рынка. Перед ДТЭК Сети стоит задача сформировать единые стандарты работы обновленных сетевых компаний.

Напомним, ДТЭК Нефтегаз завершил бурение скважины №61 на Семиренковском лицензионном участке. Скважина наклонно-направленного типа глубиной 5 605 м с отходом от вертикали 380 м, пробурена с целью доразведки окраинной части месторождения. Объект находится в испытании с целью подбора оптимального режима эксплуатации и подготовки к вводу в действующий фонд. Получен высокий промышленный приток углеводородов.

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