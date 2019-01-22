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Европа готова выделить деньги на развитие рынка электроэнергетики Украины

Сегодня, 23:25

Европейцы готовы вкладывать деньги только при условии прозрачного ведения бизнеса

Европа готова выделить деньги на развитие рынка электроэнергетики Украины Экономика Европейцы готовы вкладывать деньги только при условии прозрачного ведения бизнеса

 

Европа готова инвестировать деньги в развитие энергетического сектора в Украине – отмечают на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Необходимость привлекать инвестиции в рамках энергореформы в очередной раз раз подчеркивает компания ДТЭК – лидер отечественных частных энергетических компаний. Только развитие собственной энергетики сделает Украину энергонезависимой, – отмечают в компании.

Европейцы готовы вкладывать деньги только при условии прозрачного ведения бизнеса. В этом ДТЭК намного опережает остальные энергетические компании страны.

"Когда мы на собственном примере показываем объем инвестиций и рассказываем о новых технологиях, которые появляются, показываем новое строительство зеленой генерации – это лучший аргумент. У нас конструктивные, открытые отношения и с правительством, и с регулятором. Мы являемся активными участниками различных рабочих групп, которые помогают в продвижении реформ. И мы всегда выступали, и будем выступать за открытые, прозрачные, равные правила игры на рынке электроэнергетики", – заверяет генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Ранее мы писали, что ДТЭК готовит энергораспределительные активы к работе в условиях нового рынка. Перед ДТЭК Сети стоит задача сформировать единые стандарты работы обновленных сетевых компаний.

Напомним, ДТЭК Нефтегаз завершил бурение скважины №61 на Семиренковском лицензионном участке. Скважина наклонно-направленного типа глубиной 5 605 м с отходом от вертикали 380 м, пробурена с целью доразведки окраинной части месторождения. Объект находится в испытании с целью подбора оптимального режима эксплуатации и подготовки к вводу в действующий фонд. Получен высокий промышленный приток углеводородов.

энергетика, ДТЭК, зеленая энергетика

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