Коронавирус: ЕС столкнется с более серьезной рецессией, чем остальные регионы мира

Европа, вероятно, столкнется с более серьезной рецессией, чем остальные регионы мира, и ее экономика может продемонстрировать явные признаки восстановления лишь в следующем году, считает заместитель председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос.

Перспективы экономики ухудшаются на фоне продления карантинных мер в еврозоне с целью ограничить темпы распространения коронавируса. Так, экономика Франции сократилась примерно на 6% в первом квартале, а ВВП Германии, как ожидается, упадет почти на 10% за аналогичный период, пишет агентство Bloomberg.

"Наиболее вероятный сценарий в еврозоне заключается в том, что мы увидим некоторые признаки начала роста в третьем квартале, но до настоящего восстановления экономической активности придется ждать до 2021 года", – сказал Гиндос в интервью испанской газете La Vanguardia, опубликованном на сайте ЕЦБ.

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"В любом случае динамика в 2021 году не сможет компенсировать весь спад в 2020-м", – отметил он.

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ЕЦБ пытается поддержать экономику с помощью беспрецедентного объема мер стимулирования, в том числе выплачивая банкам деньги за получение займов, чтобы убедиться, что у них есть возможность выдавать кредиты компаниям и населению. В конце прошлого месяца ЕЦБ начал выкуп облигаций в рамках экстренной программы объемом 750 млрд евро, призванной поддержать экономику еврозоны в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Власти европейских стран также принимают дополнительные меры для ограничения негативного влияния пандемии. Министры финансов Европейского союза на прошлой неделе договорились о пакете мер на 540 млрд евро для борьбы с экономическими последствиями коронавируса, утвердив план по предотвращению рецессии беспрецедентных размеров.

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