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Борьба с коронавирусом: на поддержку экономики ЕС выделят 750 млрд евро

19 марта, 10:13

Денис Беспалов

ЕЦБ запускает программу по выкупу ценных бумаг частного и государственного секторов

После того, как коронавирус рекордно обвалил европейский фондовый рынок, Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил о запуске программы по выкупу ценных бумаг частного и государственного секторов на общую сумму 750 млрд евро. Так ЕЦБ хочет поддержать европейскую экономику рост которой замедляется из-за коронавируса. Программа рассчитана до конца 2020 года, сообщает DW.

12 марта ЕЦБ принял антикризисный комплекс мер по борьбе с негативными последствиями коронавируса для экономики. В нем говорилось об увеличении программы покупки облигаций на рынке до конца года на дополнительные 120 млрд евро, а также предоставление банкам экстренных кредитов и ослабление требований по капиталу с целью стимулирования кредитования экономики Еврозоны.

ЕЦБ тогда также сохранил базовую процентную ставку на историческом минимуме в размере 0 процентов, а депозитную ставку – на уровне минус 0,5 процента.

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Ранее сообщалось, что Брюссель готовит экстренные меры для минимизации экономических последствий из-за распространения коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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