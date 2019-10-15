Европа всегда была цинична: эксперт предупредил об ослаблении санкций против России

Специалист уверен, что ЕС будет искать повод для снятия ограничений

/ Фото: AFP

Реклама

Убытки Евросоюза от санкций против России уже превысили 100 млрд долларов. И хотя пока рано говорить о скоро отмене санкций, экономический эксперт Борис Кушнирук предупреждает: в целом все к тому и идет.

"Нужно исходить их того, что санкции будут сниматься. Это фактически неминуемо. Европа в этом плане никогда не отличалась благородством, она всегда была достаточно цинична. И она будет делать все, чтобы найти повод, каким образом можно санкции снять", – считает эксперт.

Читайте также: "Путину Украина важнее санкций": интервью с российским оппозиционером Владимиром Миловым

Впрочем, пока что Европа старается "держать марку." Например, кандидат на пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель буквально на днях заявил, что ограничительные меры в отношении России должны быть сохранены до тех пор, "пока ее поведение не изменится".

Такую же позицию озвучила Германия. Как заверил спикер правительства Германии Штеффен Зайберт, несмотря на обмен пленными России с Украиной и стабилизацию в районе Станицы Луганской, ЕС продолжит санкции в отношении России. Об этом просил Европу министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Санкции против России: почему Европа в раздумьях и не снимут ли их

Напомним, ранее в Евросоюзе объяснили, какие именно санкции сняли с экс-президента Украины Виктора Януковича, а какие ограничения остались в силе:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама