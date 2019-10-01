Отмена санкций против России: у Меркель назвали условие

Германия не считает обмен пленными или стабилизацию в Станице Луганской достаточным поводом для отмены санкций

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Несмотря на обмен пленными с Украиной и стабилизацию в районе Станицы Луганской, ЕС продолжит свои санкции в отношении России.

Об этом заявил спикер правительства Германии Штеффен Зайберт, комментируя идею немецких социал-демократов начать хотя бы символически отменять санкции в ответ на решения Кремля. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Зайберт напомнил о том, что Берлин приветствовал обмен пленными и, в частности, освобождение режиссера Олега Сенцова, а также захваченных в Керченском проливе украинских моряков, но подчеркнул, что Кремль должен был сделать это уже давно.

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Спикер правительства Ангелы Меркель также отметил позитив в отношении прогресса, достигнутого в районе Станицы Луганской. Но этих двух фактов недостаточно для начала отмены санкций ЕС.

"Позиция правительства ФРГ остается неизменной: необходимы существенные положительные сдвиги в реализации Минских договоренностей, чтобы начинать думать об отмене санкций", – подчеркнул Зайберт, уточнив, что к таким "сдвигам" можно будет отнести стабильное соблюдение режима прекращения огня вдоль линии разграничения и отвод от нее тяжелого вооружения.

Ранее "Сегодня" сообщали об "азовских санкциях", которые Европейский союз ввел против восьми российских военных, причастных к агрессии против Украины в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

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