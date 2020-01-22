Европейское зеленое соглашение – одна из главных тем Давоса

Цель соглашения - к 2050 году превратить большинство стран Европы в климатически нейтральный регион

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На международном экономическом форуме в Давосе только и разговоров о "Гриндил" – европейском "зеленом соглашении". Ему посвящены несколько панельных дискуссий, круглый стол, его упоминают почти все высокопоставленные участники форума. В ближайшие десятилетия именно "гриндил" определит экономическую политику большинства европейских стран.

Зеленые амбиции Европы

"Зеленое соглашение" – документ крайне смелый. Его главная цель – к 2050 году превратить большинство стран Европы в климатически нейтральный регион. Это значит, снизить выбросы парниковых газов до нуля.

Еще в декабре соглашение приняла Еврокомиссия, а ее председатель, Урсула фон дер Ляйен, предложила дорожную карту к цели, состоящую из 50 шагов. В их числе – снижение эмиссии парниковых газов в транспортном, энергетическом и других хозяйственных секторах.

От атомной энергетики решили не отказываться полностью: в финальной версии есть упоминание, что АЭС – неотъемлемая составляющая энергетического сектора некоторых стран. На этом настояли, в частности, представители Чехии и Польши.

При этом страны ЕС учли особую позицию Польши, которая требует больше времени, чтобы адаптироваться к этой цели, исходя из существенной энергетической зависимости от угля.

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Самые очевидные и обязательные этапы по сокращению выброса парниковых газов – это развитие и поддержка возобновляемой энергетики, внедрение энергоэффективности, использование экологического транспорта.

"В течение следующих десятилетий европейский бюджет мобилизует 1 триллион евро таких инвестиций. Это будут европейские деньги, совместное финансирование государств и частные инвестиции, при поддержке ЕИБ, который создаст волну таких нужных "зеленых" инвестиций. В прошлом месяце 44 крупнейших инвесторов Европы, представляющих активы на 6 триллионов евро, призвали Европейский Союз ввести климатическую нейтральность в законодательство, которое необходимо для уверенности и возможности делать долгосрочные инвестиции", – отметила Урсула фон дер Ляйен.

"Нехватка финансовых средств больше не может быть оправданием, чтобы не принимать на себя обязательства по улучшению климатических амбиций, - считает Вендель Трио, директор Европейской сети по климатическим действиям (CAN), – Это должно идти рука об руку с благоприятным для климата бюджетом ЕС на следующее десятилетие, который прекращает субсидировать ископаемое топливо и инвестирует в климатические действия гораздо больше, чем сегодня".

Украина синхронизируется

На этой неделе вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заинтересована принять активное участие в разработке и реализации европейского "Нового зеленого соглашения". По его словам, он сейчас координирует подготовку списка предложений по этому вопросу.

Тем временем в Давосе уже собирается круглый стол, инициированный компанием ДТЭК, чтобы обсудить роль Украины и бизнеса в синхронизации с целями Европы.

Официальную же позицию Украины жду на следующей неделе в Брюсселе. 28 января, в Брюсселе состоится первое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС на высоком уровне после смены правительства в Украине и изменения состава Еврокомиссии.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас уже заявил, что в Евросоюзе захотят услышать предложения Украины относительно "зеленого соглашения"

"Я абсолютно уверен, что лидеры ЕС будут очень внимательно слушать, что должна сказать Украина о "Зеленом соглашении" – о присоединении к одному из крупнейших приоритетов для Еврокомиссии, которое возглавляет Урсула фон дер Ляйен", – отметил посол ЕС.

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