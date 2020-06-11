Евросоюз открывает границы: озвучен план с четкими датами

Что следует знать украинцам об открытии внутренних и внешних границ ЕС

Странам Евросоюза следует открыть закрытые из-за пандемии коронавируса внутренние границы до 15 июня, но внешние следует открывать не ранее 1 июля.

Об этом говорится в заявлении с рекомендациями 27 странам ЕС, которое было опубликовано Европейской комиссией 11 июня в Брюсселе.

"Сегодня Еврокомиссия рекомендует продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года. Еврокомиссия настоятельно призывает остальные государства-члены завершить процесс снятия ограничений на свободное передвижение и отмены внутреннего пограничного контроля в рамках ЕС к 15 июня 2020 года", — отмечается в документе.

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Кроме того, еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон объяснила, что ЕК рекомендует начать поэтапно открывать внешние границы для неграждан ЕС с 1 июля, но делать это согласованно.

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"Поскольку путешественники, въезжающие в ЕС, могут свободно перемещаться из одной страны в другую, крайне важно, чтобы государства-члены координировали свои решения об отмене ограничений на поездки. Именно поэтому государства-члены должны согласовать общий список стран, не входящих в ЕС, для которых с 1 июля могут быть сняты ограничения на поездки", — сказала Юханссон.

В связи с этим страны-членов ЕС призвали составить общий список стран, для которых могут быть сняты ограничения на поездки. При этом рекомендуется открыть границы для восточнобалканских стран: Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Черногории и самопровозглашенного Косова, поскольку ситуация с коронавирусом в них такая же или даже лучше, чем в ЕС.

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Также рекомендуется ) открыть границы для иностранных студентов, которые едут в ЕС на учебу.

Больше о том, где в этом году украинцы могут рассчитывать провести отпуск, читайте в материале "Граница открывается: где украинцы смогут провести летний отпуск и что предлагают турагентства":

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