Евросоюз подготовил многомиллиардный удар по экономике США
Брюссель уже решил, как ответить на новые пошлины США на импорт автомобилей
Евросоюз готов зеркально ответить на введение администрацией американского президента Дональда Трампа пошлин на импорт автомобилей в США. Но речь уже идет о введении пошлин на американские товары не на 10,2 млрд евро, как раньше, а на 35 млрд евро (39 млрд долларов).
Об этом, как пишет Bloomberg, Белый дом предупредила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.
"Мы не приемлем регулируемую торговлю, квоты либо добровольные ограничения на экспорт, и на случай введения дополнительных тарифов у нас есть список для восстановления баланса. Он уже подготовлен на совокупную сумму в 35 млрд евро", – заявила Мальмстрем, выразив надежду на то, что такой меры удастся избежать.
Введение Вашингтоном пошлин на европейские автомобили и автозапчасти ознаменует значительную эскалацию США и ЕС. Как пишут издание, объем автомобильного экспорта ЕС в Америку примерно в 10 раз выше, совокупного экспорт стали и алюминия Евросоюза .
Напомним, что президент США Дональд Трамп еще в апреле анонсировал введение пошлин на товары из стран Евросоюза на сумму 11 млрд долларов. Таким образом, он решил "наказать" ЕС за субсидии для европейского авиаконцерна Airbus.
Как мы уже писали, из-за повышения тарифов ЕС в прошлом году американский производитель мотоциклов Harley-Davidson решил перенести производство некоторых мотоциклов из США в Европу.
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