ЕС может обложить новыми пошлинами товары американского экспорта на 10,2 млрд евро

ЕС обвиняет Вашингтон в субсидировании Boeing

Фото: REUTERS/Yves Herman.

Евросоюз изучает возможность введения новых пошлин на товары американского экспорта объемом 10,2 млрд евро в качестве ответных мер на действия США, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на европейские товары на сумму $11,2 млрд, чтобы наказать ЕС за субсидирование авиаконцерна Airbus.

ЕС, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в субсидировании Boeing, и этот спор в рамках Всемирной торговой организации длится уже 14 лет.

Еврокомиссия в пятницу представила план действий в ответ на угрозы США на рассмотрение торговых экспертов государств ЕС, сообщил источник агентства.

В мае прошлого года ВТО пришла к заключению, что авиаконцерн Airbus незаконно получил средства на создание моделей самолетов A380 и A350, что стоило определенного объема продаж его американскому конкуренту.

Финальное заключение ВТО по этому вопросу должно быть опубликовано летом 2019 года, и власти США заявили, что не станут вводить новые пошлины на европейские товары ранее этого момента.

Эскалация торгового спора между США и ЕС увеличивает риски для мировой экономики, демонстрирующей признаки ослабления в условиях торговой войны Вашингтона и Пекина.

В прошлом году ЕС ввел 25%-ные пошлины для товаров американского экспорта на общую сумму 2,8 млрд евро в год в ответ на повышение Штатами тарифов на европейскую сталь и алюминий.

Кроме того, ЕС пригрозил Вашингтону новыми пошлинами на товары объемом еще порядка 20 млрд евро в ответ на угрозу США обложить пошлинами европейские автомобили и автокомпоненты.

Как сообщалось, страны ЕС согласились на официальные торговые переговоры с США. По данным источника, страны ЕС дали первоначальное согласие.

Напомним, Министерство торговли США 31 мая 2018 года объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и ЕС. Размер пошлин составил 25% для стали и 10% для алюминия. Уже 1 июня того же года эти ставки начали действовать. Под ответные меры Евросоюза попала не только металлургическая продукция, но и сельскохозяйственные товары на сумму в 2,8 млрд евро в год.

Позже министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр заявил, что началась торговая война США и Европы. По его словам, подобный конфликт создает угрозу для мирового экономического роста.

В апреле 2019 года сообщалось, что Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера подготовило список европейских товаров, пошлины на которые станут "ответной мерой на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности".

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