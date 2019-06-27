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Евросоюз продлил экономические санкции против России

27 июня, 16:14

Ограничительные меры были продлены 21 июня, а 27 июня Совет ЕС объявил о своем решении

Фото: facebook.com/eucouncil
Фото: facebook.com/eucouncil.

Совет Европейского Союза (ЕС) объявил в четверг, 27 июня, о продлении до 31 января 2020 года секторальных, экономических санкций против России.

"21 июня 2019 года Совет продлил до 31 января 2020 года экономические санкции, направленные против специфических секторов российской экономики", – сказано в коммюнике Совета ЕС.

В нем также говорится, что решение принято на основе информации, которую канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представили Евросовету 20-21 июня 2019 года о состоянии реализации Минских соглашений, с которыми ЕС связывает сохранение санкций.

Ограничительные меры ЕС в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения. Они включают:

  • ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний.
  • экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;
  • введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии.
  • ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Экономические санкции против России были введены ;в июле и усилены в сентябре 2014 года. Решение в отношении этих санкций принимается каждые полгода. В декабре 2018 года лидеры ЕС одобрили решение продлить срок действия санкций, которые истекали 31 января нынешнего года, еще на полгода.

Напомним, всего ЕС применил четыре вида санкций в отношении России, начиная с 2014 года. Кроме экономического пакета, действуют "крымские" санкции, которые ЕС продлил на год 20 июня. Также введены индивидуальные санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины, и существует так называемый "украинский список", в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Украины Виктора Януковича, санкции для которых были применены за злоупотребление с государственными фондами. Эти санкции также пересматриваются ежегодно. В последний раз решение по "украинскому списку" было принято 4 марта этого года, и санкции были продлены до 6 марта 2020 года.

Также стоит напомнить, что Москву Запад наказывает не только за агрессию против Украины. Так, США расширяют работу над санкциями против "Северного потока – 2". Американские политики продолжают подавать законопроекты, которые больно ударят по проекту строительства российского газопровода.


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Тег ЕС, Евросоюз, санкции, санкции против России

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Источник:

Интерфакс-Украина

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