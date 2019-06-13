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США расширяют работу над санкциями против "Северного потока – 2"

13 июня, 15:54

По данным "Нафтогаза", законопроекты об ограничениях пользуются поддержкой американских парламентариев

Фото: nord-stream.com
Фото: nord-stream.com.

В нижнюю палату Конгресса США поступил еще один законопроект о санкциях против компаний, задействованных в строительстве "Северного потока – 2". Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Конгресс США расширяет работу над санкциями против "Северного потока – 2". Несколько недель назад американские парламентарии зарегистрировали законопроект о санкциях в отношении лиц, задействованных при строительстве этого газопровода, в верхней палате Конгресса. Вчера (12 июня. – Ред.) аналогичный по содержанию законопроект № HR3206 также поступил на рассмотрение нижней палаты", – написал Коболев на своей странице в Facebook.

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что эти документы имеют широкую поддержку и среди республиканцев, и среди демократов, в обеих палатах Конгресса. 

"Мы сотрудничаем как с американскими, так и с европейскими парламентариями и членами правительства, разрабатываем совместные пути противодействия построению "Северного потока – 2", который представляет существенную угрозу для международной энергетической безопасности", – добавил Коболев. 

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. 

В мае министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Киев заявил, что Администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток – 2". В ответ заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал подобные заявления "негодным политическим инструментом".

В свою очередь в Киеве заявили, что санкции со стороны США помогли бы Украине сохранить транзит российского природного газа через свою территорию. 

Российский проект уже столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута - таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.


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Тег США, законопроект, санкции, Коболев, Андрей Коболев, Конгресс США, Северный поток 2

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