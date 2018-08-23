Финансовая война: Россия избавляется от госдолга США и скупает золото

Центробанк России (ЦБ РФ) увеличил объемы закупок золота до максимума с начала 2018 года. По данным Bloomberg, в июле 2018 года было закуплено 840 тыс. тройских унций или более 26,1 тонны золота. В последний раз больше золота – 880 тыс. тройских унций или 27,37 тонны – ЦБ приобрел за месяц в ноябре 2017 года.

Эксперты напомнили, что весной 2018 года Россия сократила вложения в госдолг США, избавившись от большей части принадлежащих ей американских казначейских облигаций. Часть вырученных от продажи бумаг средств, по мнению экспертов, и была вложена в покупку золота.

"Россия находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от долларов и вкладываются в золото. Это защитит их от заморозки долларовых активов и санкций", – пояснил Bloomberg редактор издания Strategic Intelligence Джим Рикардс.

К слову, на днях Вашингтон заморозил сотни миллионов долларов российских активов в США. Также западные СМИ сообщали, что в Швейцарии из-за санкций США заморозили пять миллиардов долларов россиян.

По данным российского ЦБ, на 1 августа 2018 года общий объем золотых запасов РФ составлял 63,34 млн тройских унций или свыше 1970 тонн. Общую стоимость своих золотых запасов ЦБ РФ оценивал в 77,41 млрд долларов.

Напомним, 8 августа Госдеп заявил о введении нового пакета санкций против России за использование химического оружия в Британии. Также в Москве готовятся к принятию "адского" закона о санкциях против России авторства сразу шести сенаторов из Республиканской и Демократической партии США. Конгресс может принять законопроект о новых санкциях осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов в США.

Документ, среди прочего, запрещает резидентам США участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу, и предлагает заморозить собственность в США одного или нескольких финансовых институтов России, в частности российских банков: ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Банк Москвы.

Помимо этого сенаторы предлагают подготовить доклад о личном состоянии Владимира Путина и признать законодательно, что Россия спонсирует терроризм.Также администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".