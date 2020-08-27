Финляндия на три недели запретила въезд украинским заробитчанам

Наших сборщиков ягод заменят сезонные рабочие из более благополучных по COVID-19 стран

На фоне серьезного роста заболеваемости COVID-19 в Украине правительство Финляндии ввело ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод из не входящих в ЕС стран с плохой эпидемиологической ситуацией.

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Ограничения будут действовать с 28 августа по 18 сентября. Они затронут, в частности, украинских сезонных рабочих, сообщили в четверг, 27 августа, радионовости ERR со ссылкой на YLE.

В списке разрешенных стран, граждане которых могут приезжать на работы по сбору ягод, теперь остались Грузия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Южная Корея.

Как и ранее, иностранные работники должны иметь при себе справку от работодателя, наличие которой проверяют пограничники.

Напомним, неделей ранее Эстония выслала 12 украинцев за нарушение коронавирусного карантина.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что в польском Кракове копы задержали двоих украинцев, нарушивших карантин – один решил немного "проветриться" и сбежал из отеля, где пребывал в двухнедельной изоляции, второй – хотел проведать находившихся в "заточении" земляков. Теперь их ожидают не заработки, а штраф и депортация из Польши.

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