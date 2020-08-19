Спускались по веревке и прыгали из окон: украинцы в Польше попались на нарушении карантина

Несмотря на то, что украинцам упростили въезд в Польшу и отменили еще одно ограничение, наши сограждане, посещающие соседнюю страну, в очередной доказали, что умеют находить неприятности на свою голову. Так, в Малопольском воеводстве в один день в одном и том же отеле, где проживают лица, находящиеся на карантине, произошли два инцидента, сообщает полиция Кракова.

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Полицейский из Департамента профилактики полиции на досуге решил доставить продукты сослуживцам, находящимся на карантине. Подойдя к гостинице, офицер заметил парня, спустившегося по веревке из окна, затем прыгнувшего и побежавшего прочь. А в соседнем окне стояли сослуживцы копа, которые кричали, чтобы он преследовал беглеца.

Полицейский немедленно бросился в погоню, но расстояние с преследуемым увеличилось. Наблюдавший за ситуацией житель Кракова одолжил полицейскому велосипед. Так коп смог догнать беглеца, задержать и передать патрулю.

Как выяснилось, беглецом оказался 23-летний украинец, проживающий в Кракове. Он не должен был находиться на карантине, но решил навестить друзей, пребывающих в принудительной изоляции, связанной с пересечением границы. Когда парень понял, что охрана вызвала полицию – решил бежать. К своему несчастью, он сделал это, когда мимо проходил коп.

Вторая попытка побега произошла в тот же день поздно вечером. 28-летний украинец тоже попытался сбежать по веревке, спущенной из окна, заявив, что хочет прогуляться, потому что устал находиться в одном месте.

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Любопытно, что он был задержан тем же полицейским, который догонял первого беглеца. После этого украинца переселили в комнату на 4-м этаже

Сейчас делом обоих украинцев занимают правоохранители. Об инцидентах также уведомили санэпидемслужбу. Как минимум, мужчинам грозят штрафы, а то и принудительная депортация в Украину.

Также напомним, что сайт "Сегодня" сообщал за нарушение карантина украинке в Польше грозит 8 лет тюрьмы.

Также смотрите сюжет о проблемах, с которыми украинцы сталкиваются на пешем переходе в Польшу:



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