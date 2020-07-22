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Фокус на промышленность: в Украине появилось новое министерство

22 июля, 14:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Вопрос создания этого ведомства назрел уже давно, считает премьер Шмыгаль

В Украине создано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Руководителем ведомства станет Вице-премьер-министр Олег Уруский, которого ранее назначила Верховная Рада. Соответствующее постановление принял Кабинет министров на заседании 22 июля, сообщает пресс-служба правительства.

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"Вопрос давно назрел. Это была наша стратегия и обещание еще в начале работы нашего правительства. Должен быть новый подход к развитию промышленности путем формирования эффективной государственной политики и стратегии", - объяснил решение премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, первоочередной приоритет нового ведомства – оборонная высокотехнологичная отрасль, которая имеет значительный потенциал в Украине.

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Вице-премьер-министр по вопросам ОПК Олег Уруский уточнил, что новое министерство под его руководством будет отвечать на формирование и реализацию государственной промышленной политики в промышленности.

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"[Это] позволит обеспечить устойчивое развитие стратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в государственный бюджет, обеспечит развитие регионов", – уверен Уруский.

Ранее новости "Сегодня" также сообщали, что падение промышленности в Украине замедляется после смягчения карантина, однако динамика все равно отрицательная.

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промышленность правительство министерство Кабинет министров ОПК Денис Шмыгаль Олег Уруский

Источник: Сегодня

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