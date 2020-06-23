Падение промышленности замедляется после смягчения карантина

После смягчения карантина падение промышленного производства в мае 2020 года замедлилось. Показатель сократился по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 12,2%, тогда как в апреле падение достигало 16,2%, в марте –7,7%, в феврале – 1,5%, в январе – 5,1%. Такие данные привели в Государственной службе статистики Украины (Госстат).

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Напомним, в феврале Госслужба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года.

С учетом коррекции на эффект календарных дней падения промпроизводства в мае составило 11,7%, по сравнению с 16,7% а апреле, 8,6% в марте и 4,1% в феврале.

По отношению к апрелю 2020 года в мае зафиксирован рост промышленного производства на 4,9%, с коррекцией на количество рабочих дней рост составил 2,8%.

В перерабатывающей промышленности в мае 2020 года к аналогичному месяцу 2019 года падение без учета коррекции составило 15,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 8,9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 1,9%.

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В целом за январь-май 2020 года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%.

В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6,6%, перерабатывающей промышленности – на 10%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – на 6,9%.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что падение украинской экономики в 2020 году может достичь 4-8%, причиной чему послужат карантин и последствия пандемии коронавируса.

Как считают в Кабмине, экономическая рецессия не закончится одновременно с приостановкой распространения коронавируса, и снижение ВВП может продолжаться в течение года. По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

Ранее МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины на 2020 год. До этого МВФ ожидал, что украинская экономика в 2020 году вырастет на 3%, теперь же фонд прогнозирует стремительное снижение ВВП – на 7,7%. А ЕБРР допустил V-образный сценарий для украинской экономики. Этот сценарий предусматривает быстрое восстановление экономики в 2021-м на 5% после спада в 2020 году на 4,5%.

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Предельный запас прочности украинской экономики в условиях эпидемии и карантина не превышает шести месяцев. О том, сколько еще протянут украинцы без сбережений, смотрите в сюжете:

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