Форма подорожала, а кеды подешевели: во сколько обойдется собрать ребенка в школу

До начала нового учебного года осталось три недели. Традиционно в августе спрос на школьные товары увеличивается в 6 раз по сравнению с другими месяцами. По заказу "Сегодня" маркетплейс Prom.ua подсчитал, во сколько в этом году обойдутся сборы школьника.

Дорогие старшеклассники

По данным маркетплейса, собрать в школу старшеклассника стоит в 1,5 раза дороже, чем первоклассника (см. инфографику). Несмотря на то, что первоклашке нужно гораздо больше вещей — школьная форма, нотные тетради, альбомы и краски, — его полный комплект на год обойдется в 3963 грн, а старшей школе — в 5741 грн. У старшеклассников в 1,5—2 раза дороже стоят одежда, обувь, а также рюкзаки и сумки. У первоклассников самый дорогой товар — школьная форма, около 1159 грн. Дешевле всего собрать "с нуля" учеников средней школы — около 2955 грн за весь комплект. При этом спортивные комплекты для физкультуры подешевели для школьников младших и средних классов.

Чтобы сэкономить, специалисты рекомендуют вначале купить самое необходимое. Например, базовый набор канцтоваров для первоклассников стоит около 261 грн, а полный на год — 445 грн. Все остальное, а также демисезонную или сменную обувь, футболки можно докупить в сентябре, когда начнутся скидки. По словам специалистов, выбирая одежду и обувь в интернете, нужно уточнять все размеры в сантиментах — размер стельки, ширину по спине, длину рукава.

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Форма с рук

На вторичном рынке стоимость школьной формы в два, а иногда и в три раза меньше, чем в магазинах. По данным сайта для покупки и продажи вещей Shafa.ua, один комплект подержанной формы на младшеклассника (брюки или юбка, рубашка и пиджак) может обойтись в 450 грн.

"Причина такой стоимости простая: младшеклассники очень быстро вырастают из вещей. Смысла хранить одежду не по размеру нет, потому родители отбирают хорошо сохранившуюся и продают ее онлайн. Сбрасывают до 70-80% от ее изначальной стоимости, потому что цель — не заработать, а избавиться от лишнего", — рассказал "Сегодня" Александр Роенко, руководитель сайта.

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Специалисты площадки авторских товаров Crafta.ua отмечают, что перед сентябрем растет спрос на сумки и контейнеры для школьных обедов — ланч-бэги. Их делают из влагостойкой ткани, которая удерживает температуру и запах внутри сумки. Средняя стоимость — 242 грн. Также младшим школьникам родители заказывают тканевые экосумки для спортивной формы (170 грн), а старшим — рюкзаки из натуральной кожи (от 800 грн) и чехлы для наушников (40 грн). Мастеров просят делать их именными — нанести имя, любимую фразу, строчки из песни.