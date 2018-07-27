Украинские дети могут учиться в Париже за 75 евро в месяц: интервью с директором школы

"Когда-то давно мне позвонил украинский консул и говорит: "Знаете, французы вас будут слушать, потому что вы гражданка Франции, а нас не слушают, потому что мы для них страна третьего мира"

Украинская Парижская школа при Франко-Украинской ассоциации, где учатся наши дети, находится в так называемом "Золотом треугольнике" между Елисейскими полями, Лувром и резиденцией Эммануэля Макрона. Чего только стоит само здание, где когда-то жили известные оперная певица Лина Кавальери и актер Ален Делон.

Пока в одной из французских школ Киева родители платят за обучение своих детей по 7 тыс евро, здесь в Париже обучение в украинской школе стоит 75 евро в месяц. Причем параллельно можно учиться и в государственной французской школе – посольство Украины это поддерживает.

Директор украинской школы Олена Мисталь встретила нас возле Украинского культурного центра, который с 2005 года разрешает украинской школе работать в его стенах. В школе детей нет, потому что сейчас каникулы, лето, парты и стульчики аккуратно собраны по углам. С ходу Олена Мисталь начинает рассказывать, как в прошлом году вместе с мэрией городка в Нормандии, где уже четыре года развевается украинский флаг, выиграла грант "Молодость-3" на 776 тыс евро. "Проект предусматривал обучение 200 студентов в возрасте 16-30 лет во Франции. Все французы сказали "да", Министерство сказало "да", деньги дали, 70% финансировала Франция, Винница должна была профинансировать лишь 15%, а остальные 15% – молдавские Сороки. К сожалению, когда надо было внести свою долю, одна из винницких общественных организаций, с которой мы с 2013 года вместе вели проект, отказала. Но это не остановило французов и уже в этом году они снова предложили принять участие в проекте "Молодость-5", – рассказывает Олена Мисталь.

И чтобы в будущем больше не было таких печальных историй, по словам Олены Мисталь, на базе Таврического национального университета создадут Франко-украинский институт. Со всей Украины туда будут отбирать студентов, которые смогут приехать, пройти стажировку и работать во Франции. И таких проектов нужно больше, потому что у той же России во Франции своих школ и культурных центров огромное количество. Только два года назад открыли новый такой центр с куполами возле Эйфелевой башни. Но, по словам местных, он почему-то постоянно закрыт.

В интервью сайту "Сегодня" Олена Мисталь рассказала, как украинские детки учатся в нашей школе, как стало возможным получать украинские аттестаты здесь в Париже, почему мы для французов – страна третьего мира, и как бороться с засильем российской пропаганды и исторического пиетета французов к Москве.

- Если я не ошибаюсь, во Франции вы уже ровно 20 лет. А школу возглавляете с какого года?

- Во Францию я приехала в мае 1998 года. Да, при церкви Святого Владимира школа существует уже больше 40 лет. Когда я только приехала во Францию, пошла работать именно в эту школу. Ну как же учитель без школы? Помещение, которое нам дали 20 лет назад – это медицинский университет, где когда-то умирал Петлюра. Республика Франция предоставила это помещение нашей украинской диаспоре с условием: вы будете там работать, пока есть украинская громада. В 1998 году на службу приходило 20 летних панянок. Диаспора, те, кто родился здесь, ассимилировались, стали французами, потому что во времена Советского Союза не было возможности сохранить свою самоидентификацию. Я попросилась в воскресную школу к Надежде Мигаль, украинке из Канады (сейчас председатель Союза украинок Франции – Авт.), которая эту школу вела. Меня взяли, работала добровольцем, пока у меня не родился Николя. И, при всем уважении к диаспоре, мне было обидно работать по учебникам 1947 года с ударениями.

- Как вы стали директором этой школы?

- Когда-то, когда мне было 20 лет, я возглавляла творческий союз молодых учителей Украины. Нам директор позволяла делать все. Поэтому в 1997 году я создала Международный клуб детской дипломатии и, как говорится, по приглашению приехала во Францию и осталась. По законам Украины я не выезжала на ПМЖ, поэтому, даже будучи гражданкой Франции, я нахожусь здесь временно, до 90 лет.

Школа создана для того, и это не пафосные слова, чтобы дарить свободу выбора и родителям, и детям. Некоторые украинцы же не приезжают, как трудовые мигранты, а приезжают по приглашению компании работать здесь. Поэтому их ребенок приезжает во Францию и приходит к нам в школу, сохраняет украинское образование. Он, может, и не будет получать наш аттестат, но выучит язык мамы или папы, которые из Украины, и будет гордиться.

- Сколько здесь учится украинских детей?

- Детей, которые сдают аттестацию, 82. С теми, которые не сдают аттестацию, – около ста. А начинали мы с 10 детей. Это небольшая цифра по сравнению с другой школой Святого Владимира Великого в Париже (субботняя украинская школа при церкви – Авт.). Потому что у нас полный день, преподаются все предметы и есть государственная аттестация.

Официально наша школа была создана в 2004 году. За год до этого к нам приезжал заместитель министра образования, когда школа уже фактически два года как работала, но дети не получали государственные аттестаты. Это было невозможно, потому что не было финансирования. Школы, которые объединяет Международная украинская школа (зарегистрирована в Украине и объединяет 44 школы в Европе), зарегистрированы при украинских громадах.

- Ну, я так понимаю, школа, в которой мы находимся, при Украинском культурном центре в Париже?

- Чтобы вы понимали, в Украине по миру только два культурных центра: здесь в Париже, и в Москве на Арбате (но там школу почему-то до сих пор никто не сделал). Здание, в котором мы с вами находимся, принадлежало Алену Делону, а до этого – оперной певице Лине Кавальери. Украина его купила для консульских нужд в 2003 году. А уже в 2004 году я открыла здесь Ассоциацию и школа начала работать. Однако в 2005 году тогдашний президент Виктор Ющенко отменил французам визы (за год по миру собиралось 2 млн евро, а посольство России до сих пор собирает по 65 евро с французов). Однако иностранцев в Украину больше ездить не стало, но Украина потеряла значительную часть поступлений в бюджет. После всего этого этот дом остался "сиротой" и, самое главное, он не имеет права зарабатывать.

Украинский культурный центр, где проходят уроки Украинской Парижской Школы

- Обучение непосредственно в классе с учителями здесь только по субботам?

- Да, потому что все наши детки ходят еще и во французские школы. Аттестат, который мы здесь выдаем, нужен тем, кто возвращается в Украину. И открою вам огромный секрет, который никак не могут понять украинские олигархи, да и не надо... Любой иностранный аттестат вам дает возможность поступить в университет. Получая украинский аттестат, наши дети имеют право поступить онлайн в 20 ВУЗов Франции. А вот если ваш ребенок учится в Украине и хочет поступить в французский университет, открытых для него таких только пять.

- А как так? Почему?

- Извините, что я это скажу, но это правда – мы для всех французов "гетто". Когда-то давно мне позвонил украинский консул и говорит: "Знаете, французы вас будут слушать, потому что вы гражданка Франции, а нас не слушают, потому что мы для них страна третьего мира". И, к сожалению, ничего не изменилось. Украина четыре года о чем-то говорит, ее никто не слышит. А иностранцы верят только в то, что видят.

Здесь во Франции есть школа-пансион Ecole des Roches, где стоимость обучения – 80 тыс евро в год. И там учатся дети некоторых наших депутатов. Но в этой школе вы получаете только французский аттестат. А гениальность нашего проекта, и посольство Франции его поддерживает, предоставляя визы для обучения, в том, что наши дети ходят и в государственную французскую школу, и параллельно в нашу – украинскую.

Я как директор школы и президент Ассоциации ежегодно обновляю контракт с посольством Украины о сотрудничестве. И самое главное – мы французская ассоциация, которую поддерживает посольство Украины. И для родителей наших украинских детей большое достижение, что посольство так помогает. А самое главное, мы находимся в самом дорогом районе Парижа и каждую субботу наши дети попадают на украинскую землю.

И еще раз повторюсь: посещая нашу школу, украинские дети получают украинское образование с украинским аттестатом. К слову, все эти десять лет мы самостоятельно оплачивали приезд Комиссии МОН для проведения аттестации. В этом году государство нашло средства, профинансировав приезд Комиссии в Париж, за что мы и родители им очень благодарны.

- А одного дня обучения в классе не мало? Я понимаю, что дети параллельно еще учатся в государственных французских школах, но для хорошей аттестации этого может быть недостаточно.

- Раньше у нас было два классных дня в неделю, теперь один, и вообще со следующего года мы должны выйти в онлайн. Нам не надо, чтобы учителя что-то здесь детям втолмачивали – все есть в интернете. Главное, чтобы в начальной школе был сильный учитель. У старших от колледжа до высшей школы – шесть уроков здесь, а все остальное – самостоятельная домашняя работа онлайн. Мы заочники.

- Кстати, здесь преподают украинские учителя?

- Да, они украинцы с обязательным опытом работы. Но я беру в основном тех, у кого есть два-три года пребывания здесь – надо еще, чтобы и менталитет уже был неукраинским.

- То есть, это те украинцы, которые когда-то сюда переехали...

- Да, причем по разным причинам: кто-то здесь учился, кто-то женился, кто-то работает в Посольстве. Но первые пять лет, да, я брала всех подряд, потому что, как говорят, "На безрыбье и рак рыба".

- Сколько всего учителей?

- Почти 20. То есть, у нас на каждого учителя всего по 4 ребенка. У нас маленькие классы.

Здесь проходят уроки и культурные мероприятия

- Сколько стоит обучение?

- Наша школа зарегистрирована при Франко-Украинской Ассоциации, учителей мы декларируем, они получают зарплату. Чтобы покрыть все расходы, у нас получается 1,5 евро урок, а полноценная учебная суббота – 25 евро с питанием. Но 30% детей учатся здесь бесплатно, потому что не все могут оплатить даже 75 евро в месяц. По субботам две смены: первая с 9:30 до 14:00 (но есть и продленные дни, когда есть хореография или музыка), а старшие – с 11:00 утра до 18:00 вечера. И когда в этом маленьком помещении по субботам собирается сразу 9 классов ... Это что-то страшное (смеется – Авт.). Недавно был выпускной, где выпустилась дочь одного из наших депутатов. Но она была как все, и подарила песню на выпускном.

- А может, государство что-то еще финансирует?

- Знаете, самое главное, что государство предоставляет помещение и оплачивает коммунальные услуги. Но нашим родителям всегда всего мало (смеется – Авт.) Помню, как десять лет назад я позвонила по объявлению узнать, сколько стоит аренда помещения здесь через дорогу – 70 тыс евро в год. Может, кто-то из родителей готов заплатить такие деньги, чтобы водить своих детей в школу здесь в "Золотом треугольнике" Парижа, где с одной стороны Елисейские поля, с другой сидит Макрон, Лувр – все пешком? Поэтому сидим тихо, если что-то понадобится, сами все побелим. Я вам скажу, что даже у французов нет такой роскоши, как у нас.

- А если, например, семья с ребенком приехала в Париж на два года, отдала его в вашу школу, а потом возвращается назад в Украину?

- Ребенка берут класс в класс в Украине.

- Кстати, как парижане отнеслись к открытию российского культурного центра возле Эйфелевой башни? Вообще, пафосное было открытие?

- Нет, "товарищ" Путин не приехал, потому что как раз тогда задержали Романа Сущенко. А говоря о французах, они индивидуалисты. Чемпионат мира по футболу – понятно, но все остальное, что происходит в разных странах, если это прямо не касается французов, им на это наплевать. Говорю это честно, я здесь уже 20 лет. Как бы это смешно ни звучало, их волнуют только два вопроса: где ты был на уикенд, то есть, где ты отдохнул, и что ты ел? Поэтому, если французы едут смотреть другую страну, и если там будут просто непревзойденные памятники архитектуры, но будет плохое питание, для них это конец света. И мне всегда очень обидно, приезжая в Украину, видеть такой упадок в ментальности. Я вам скажу без преувеличения, что здесь во Франции в каждом задрипанном селе есть что-то свое, историческое: сидр, сыр, вода – что угодно. В каждом селе есть туристический центр, где вам подскажут, что посмотреть. Мы же в Украине постоянно жалуемся, нам постоянно все не так, а вокруг при этом разруха полная. Знаете поговорку: "Вміла готувати, але не вміла подавати"? Так вот это про нас.

Российский культурный центр

- А русских школ в Париже много?

- Ассоциируемых, где учат русский язык, много. Скажу вам больше, у меня 11 лет проработала учитель рисования, которую мы вырастили, а она потом пошла в другую школу работать, они открыли ассоциацию рисования, где и русский, и украинский язык и т.д.

- А здесь, в украинской школе русский не преподается?

- Нет, но если бы я его ввела, у меня бы было, наверное, 500 учеников. Знаете, многие украинские родители даже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе отдают своих детей или в русские школы, потому что они в семье говорят на русском, или чисто во французские. И их не нужно затаскивать к нам силой. Это их личное дело и, как говорится, ответственность.

- Давайте о приятном – об Алене Делоне...

- А давайте я вам лучше расскажу еще об одной хозяйке этого дома, Лине Кавальери, которая пела и в Киевской опере. У нее не было детей. В нее был влюблен князь Александр Барятинский (русский генерал, наместник на Кавказе – Авт.), который вместе с Линой Кавальери в этот дом приезжал. Но когда началась война, она едет в Италию, где погибает от артобстрела. Так как у нее не было детей, что происходит? Дом никому не принадлежит. В 1956 году, Ален Делон уже вернулся из Индокитая, живет на Монмартре, никому неизвестный бармен, и Роми Шнайдер его выбирает на съемки фильма "Кристина". Он изо всех сил мчится ее встречать в аэропорту "Орли", и они начинают снимать кино. Год это все тянулось, а не как сейчас – три месяца и все... И на съемках фильма мама, когда видит, что Роми идет и садится за стол с Аленом Делоном, говорит: "Это кто и что? Это самозванец, нищий, он нам не нужен!".

Но он в нее влюблен, учит ее французскому языку и на свои первые деньги покупает эту руину (дом, где находится Культурный центр – Авт.). Затем у Делона и Шнайдер помолвка и он приводит ее в этот дом. Пять лет они здесь прожили, Роми хочет детей, а он – нет, потому что у него взлет, карьера. Он начинает летать по миру туда-сюда и женится на Натали Бартелеми в августе, потому что в сентябре родился сын. А Роми Шнайдер умирает в возрасте 43 лет.

Четыре года назад мне на мобильный кто-то звонит. Вижу, незнакомый номер. Беру трубку, слышу: "Олена? Это Ален Делон... Я хочу сюда прийти". А я здесь не живу, мне еще доехать надо минут 40. Договариваемся, я приезжаю. Он, оказывается, в этом доме не был 44 года. Если честно за два года до этого мы с ним случайно встретились, так скажем, на нейтральной территории, я ему рассказала об украинской школе, как было бы хорошо, чтобы он приехал. Только через два года он созрел...

И вот, он заходит сюда со своим охранником (Даниэлем, который до этого был в охране президента Франции). А знаете, почему он не мог сюда прийти 44 года? Здесь убили его водителя. И только благодаря тому, что президент Франции все это разрулил, дело замяли. И вот, он заходит в нашу школу, такой шикарный, и говорит со слезами на глазах: "Я не могу пройти дальше". Я аккуратно беру его за руку, и проходили мы так по дому полтора часа. В одной из комнат висели его фотографии в рамках. Как оказалось позже, это была его спальня.

Бывшая спальня Алена Делона

- Хотя бы ради этой истории здесь действительно надо побывать и обязательно включить это здание в туристический маршрут. Так, может, и французы что-то больше об Украине узнают.

- Знаете, в советское время 20 украинских городов заключили договоры о побратимстве с 20 их французскими "коллегами". По французскому законодательству это на всю жизнь. Например наши Бровары имеют побратимство с Фонтене-су-Буа. И что? Я приезжала в Бровары. Все, что там есть, это одноименное кафе и улица. Вот так и работаем.

У меня сейчас двое детей из Бердянска. Почему? Потому что за 100 км линия фронта – стреляют. И когда они говорят: "Вы знаете, нам просто хорошо в Нормандии, так тихо, не стреляют...". И мы едем на лингвистическую практику (моя дочь Настя нашла билеты по 13 евро) в Ля-Сейн-сюр-Мер под Марселем. Но я перед тем звоню в тамошнюю мэрию, а там же все коммунисты, говорю: "Здрасте". А мне: "А у нас был мэр в ноябре...". А я им: "А дети у вас когда были последний раз?". И слышу: "Никогда"... Так что же это за побратимство между городами такое? В бердянской школе 300 детей учат французский, а во Францию никого не зовут.

И вот мы приезжаем, в зале с нами было еще 50 детей из Испании и Греции, и двое детей из Бердянска. А мы заместителю мэра, такому солидному африканскому французу, подарили белую вышиванку. Наши дети за два месяца пребывания здесь выучили французский. Но по возвращению в Украину украинский визовый центр им отказал, сказав, мол как вы можете ехать во Францию без досконального знания французского? Ну, это там одна их сотрудница так решила, а родители возмутились, почему это кто-то должен решать судьбу их детей. Поэтому я здесь пошла в префектуру и попросила мне оформить на этих детей гарант на себя на вид на жительство до 18 лет, и французы согласились. Поэтому эти дети из Бердянска у меня с ВНП, а что самое интересное – дедушка одного из этих мальчиков когда-то был мэром Бердянска.

- После аннексии Крыма российских политиков из Ялты, которая является городом-побратимом Ниццы, принимали в Провансе как "законную" местную власть.

- Повторюсь: если французы делают с кем побратимство, это на всю жизнь. Они не делают братство со страной, а делают его с городом, абсолютно ничего для себя не нарушая. Побратимство с украинскими городами заключалось еще в советское время. Я понимаю, о чем вы говорите, но все это очень сложно. Поэтому французам надо все объяснять, разжевывать. Как бы здесь делал грамотный дипломат? Раз такое россиянами готовится, мы на опережение должны "бить" по другим городам-побратимам. Поэтому в этом году мы и сделали музыкальный конкурс "Квитки Цисик", который объединит все города-побратимы, и в каждом городе от Фонтене-су-Буа до Тулузуы пройдут концерты, а финальный будет под Марселем, потому что они согласились возглавить координацию конкурса .

- Но ведь французы не скрывают своего пиетета ко всему русскому и уважают Путина.

- Там, где французский мэр в моем городе повесил украинский флаг, он всегда повторял: "Это моя политическая позиция. Мы поддерживаем Украину". Почему? Когда ему было 7 лет, его соседка, французская мадам, которой сейчас уже 84 года, имела побратимство с Херсоном. Именно поэтому для этого мэра Украина – это Херсон, поэтому он и повесил украинский флаг. В дипломатии этот человеческий фактор надо использовать на полную катушку, а мы только лозунги производим.

И еще: как бы это обидно ни звучало, но этот, как вы говорите, пиетет к Росии сложился исторически. Когда бабахнула революция 1917 года, россияне чухнули в Нормандию. В Париже было 40 российских кабаре, где русские генералы открывали двери и работали таксистами. В Брюсселе в Королевском музее (т.е. при королевском дворце – Ред.) было 200 тыс российских офицеров. Но откуда они? Харьков, Одесса... Поэтому они и не отличают нас от русских. Это я им тут объясняю, что Александр Вертинский – наш, Паустовский – наш, Булгаков – наш.

- И Анна Киевская тоже наша, а Путин тут приезжает в Париж и приписывает ее себе.

- Это знает Принц Орлеанский. А пойдите в Люксембургский сад – там Анны Киевской нету. А рядовой француз в префектуре в Нормандии, когда вы заполняете документы (я не беру Париж, здесь много иностранцев) и пишете Украина, спрашивает: "А вы не в Европе?". Все французы хорошо относятся к культурному наследию, им в мозги просто въелись российские кокошники. А об Украине за 20 лет, что я здесь, кроме Чернобыля и горящего Майдана – ничего.

- В этом виноваты сами украинцы, или наша дипломатия не продвигает здесь украинскую культуру?

- А что ты продвинешь без денег? Земля, на которой построен российский культурный центр, стояла бесхозная десять лет. А после аннексии Крыма раз, и все быстро построили. А это миллиарды. Чтобы вы понимали: в российском посольстве работает 250 человек еще с советских времен, в украинском – намного меньше. Беда украинцев в том, что мы не думаем о государстве, а думаем только о себе. И ни в одной стране мира нет украинского телевидения, кроме Канады. У меня всегда была мечта создать передачу "Зарубежное украинство".

- А еще у вас в Нормандии есть школа-пансион и художественная резиденция.

- Да, оформлена на другую ассоциации, я туда всех приглашаю, пожалуйста приезжайте. Кстати, в двух городах Нормандии две мэрии хотят наших студентов на практику. Почему? Потому что городу, который я нашла, и мы выбрали именно малонаселенный городок Франции, нужны молодые специалисты – врачи, учителя... Потому что французы почему-то куда-то уезжают, а здесь работать некому. И они хотят именно украинцев, потому что наши украинские ученики показывают очень хорошие результаты в учебе, мотивируя французов.