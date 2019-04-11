Госшахты спасет рост цены на уголь – глава профсоюза

Такое мнение высказал глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко

Фото: Pixabay

Ситуация в государственном угледобывающем комплексе Украины приближается к катастрофической: если не повысить цены на уголь государственных шахт, они остановятся.

Об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко, комментируя итоги круглого стола, который состоялся в Комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, сообщает агентство "Українські новини".

"Если привязка украинского угля к низким ценам на роттердамской бирже останется, то государственные шахты обанкротятся, десятки тысяч шахтеров останутся без работы", – отметил он.

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По его словам, формула "Роттердам+" несколько улучшила условия работы шахт, однако из-за высокой себестоимости украинского угля, они еще нуждаются в помощи государства.

"Если не повысить цену на уголь госшахт, то шахты остановятся. Цена должна быть существенно выше", – заключил Волынко.

Напомним, государственные шахты работают в убыток и не могут платить зарплаты работникам из-за высокой себестоимости добычи угля. Подробнее смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что один из крупнейших украинских инвесторов – компания ДТЭК – в прошлом году вложила около 5 млрд гривен в переоборудования шахт. Теперь шахтеры добывают больше угля и работают в лучших условиях.

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