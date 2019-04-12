Формула "Роттердам+" снизила нагрузку на бюджет – нардеп

Украинский уголь добывать дороже, чем европейский, потому цена должна повыситься

Себестоимость угля, добытого на государственных шахтах Украины, превышает стоимость угля, который Украина покупает за рубежом, при этом формула "Роттердам+" снизила нагрузку на госбюджет. Об этом заявил народный депутат Артур Мартовицкий в рамках круглого стола в комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

"В 2016 году регуляторная цена угля государственных шахт составляла 1200 гривен. После введения формулы "Роттердам+" она постепенно росла. И в 2018 году она составляет примерно 2500 гривен за тонну. И с 1 января 2019 года цена продукции государственных шахт уже составляет 2800 гривен за тонну. Есть тенденция роста, и, смотря или несмотря на то, что сегодня себестоимость угля на государственных шахтах, к сожалению, превышает стоимость угля, закупаемого за границей, снижается и дотационная составляющая, то есть снижается нагрузка на государственный бюджет", – сказал Мартовицкий.

По словам нардепа, с введением формулы "Роттердам+" прекратилась ценовая дискриминация украинских шахтеров.

"Как угольщик с 27-летним стажем я могу сказать, что с 2016 года года НКРЭКУ установила четкую методику учета стоимости угля в оптовой рыночной цене электроэнергии. И эта методика, более известная как "Роттердам+", определяет цену угля на тарифы угольных ТЭС, исходя из цен, которые сложились на европейском рынке. Фактически цены украинского угля наконец приравняли к цене импортной альтернативы. Таким образом была ликвидирована ценовая дискриминация украинского угля относительно импортного и украинский уголь стал оцениваться по настоящей рыночной стоимости", – подчеркнул Мартовицкий.

Как сообщалось, по мнению представителей шахтерских профсоюзов, ситуация в государственном угледобывающем комплексе приближается к катастрофической.

"Если не повысить цену на уголь шахт, то шахты остановятся. Цена должна быть существенно выше", – завил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец.

По его мнению, формула "Роттердам +" несколько улучшила условия работы шахт, однако из-за высокой себестоимости украинского угля они все еще нуждаются в помощи со стороны государства.

Напомним, формула "Роттердам+" не имеет отношения к тарифам для населения и распространяется только на небытовых потребителей, в частности, промышленные предприятия.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших украинских инвесторов – компания ДТЭК – в прошлом году вложила около 5 млрд гривен в переоборудование шахт. Теперь горняки добывают больше угля и работают в лучших условиях.

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