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Франции грозит дефицит бензина: протестующие блокируют нефтеперерабатывающие заводы

7 января, 16:11

Люди требуют отменить пенсионную реформу

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Французские профсоюзы заблокировали несколько нефтеперерабатывающих заводов, чтобы создать искусственный дефицит горючего на автозаправочных станциях. Протестующие приняли такое решение после того, как забастовка общественного транспорта не вынудила правительство отозвать свои планы пенсионной реформы.

Как сообщает Reuters, заблокированы нефтеперерабатывающие заводы Exxon Mobil France. Министерство охраны окружающей среды заявило, что все французские НПЗ продолжают функционировать, но в пяти из семи временно возникли трудности – протестующие заблокировали выезд из них.

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Сейчас топлива не хватает 24 французских АЗС, но профсоюзы обещают продолжать блокирование минимум до пятницы, 10 января. Впрочем, премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что стране не грозит дефицит топлива, а полиция обеспечит свободный доступ к нефтебазам.

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"Люди имеют право на забастовку, но они не имеют права блокировать [нефтеперерабатывающие заводы]", – заявил он и добавил, что открыт для обсуждения изменений среднего возраста выхода на пенсию.

Напомним, ранее французы выходили на отдых в 60 лет, теперь в 62. И все равно денег в бюджете на выплаты не хватает. Поэтому президент Франции Эммануэль Макрон предложил: идешь на пенсию в 62 года – теряешь 10% соцвыплат. В 64 года получаешь полную сумму. А отработаешь еще два года – будешь получать 10% надбавки. Французам эта схема не понравилась и ониобъявили общенациональную забастовку.

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Франция забастовка АЗС пенсионная реформа блокирование нефтепродукты

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