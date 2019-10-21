Газ для промышленности подорожает на 20%: "Нафтогаз" показал цены

Фото: facebook.com/utg.ua

"Нафтогаз Украины" обнародовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 октября 2019 года для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Так, с 1 ноября минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей до 7033,2 грн с 5878,8 грн за тыс. кубометров (с учетом НДС). То есть цены увеличатся на 19,6% по сравнению с октябрем, когда цены росли на 4,9-5,6%.

Как сообщила пресс-служба "Нафтогаза", максимальные цены для промпотребителей при этом будут увеличены на 18,6% – до 7755,6 грн с 6549,6 грн за тыс. кубометров газа (с учетом НДС).

"Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину", – сказано в сообщении.

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Ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Ранее сообщалось, что цена на газ для населения в октябре 2019 года снизилась на 4,9% по сравнению с ценой на газ в сентябре. Ценовые предложения для населения на ноябрь еще не обнародованы. С апреля по октябрь-2019 цена газа для населения снизилась на 32%.

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