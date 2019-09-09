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Газовую "трубу" в Украине активно готовят к зиме: что уже сделано

9 сентября, 14:00

"Укртрансгаз" отчитался о подготовке ГТС к отопительному сезону

/ Фото: Укртрансгаз

"Укртрансгаз" выполнил 85% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы (ГТС) Украины в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщила пресс-служба компании. Месяц назад, по состоянию на 8 августа, работы по подготовке ГТС к зиме были выполнены на 65%.

"До начала нового отопительного сезона осталось еще 1,5 месяца. Его прохождение может осложниться полной остановкой "Газпромом" транзита газа по территории Украины с 1 января 2020 года. <...> "Укртрансгаз" уже выполнил 85% работ по ремонту и модернизации объектов ГТС Украины в рамках реализации плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов", – говорится в сообщении.

В частности, за май-август 2019 года были проведены такие работы:

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  • обследовано 142,2 км трубопроводов;
  • осуществлен капитальный ремонт 11,5 км магистральных газопроводов, 26 скважин на газохранилищах и 11 газоперекачивающих агрегатов;
  • отремонтировано 858 единиц автотранспортной техники;
  • восстановлено 3541 км линий связи и 16,6 км линий электропередач на объектах ГТС;
  • совершено 9 из 13 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ (ППР) в соответствии с планом на 2019 год.

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"Комплексная техническая подготовка ГТС к зиме включает в себя как выполнение текущих производственных программ по диагностике, ремонтов и капитального строительства, так и проведение комплексов планово-профилактических и ремонтных работ. Также одной из ключевых задач является техническое обеспечение процесса закачки природного газа в ПХГ", – напомнили в "Укртрансгазе".

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Ранее сообщалось, что на четырех украинских хранилищах был выполнен план закачки газа в 2019 год. По состоянию на четвертое закачки завершены уже на шести хранилищах, а общий запас газа в ПХГ составляет 18,6 кубометров. Таким образом, запасы газа на зиму в Украине выросли до рекорда за семь лет. Всего планируется закачать в хранилища 20 млрд кубометров газа.

Новости "Сегодня" также узнали, как продвигается подготовка к зиме в городах Украины, кто может остаться без тепла и по каким ценам украинцы могут оплатить газ для отопления:

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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Источник: Сегодня

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