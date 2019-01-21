Газовые переговоры Украины и России: известна дата следующей встречи
Украина надеется провести следующую встречу в марте-апреле, но Россия продолжает применять "банальную тактику затягивания"
На прошедшей в Брюсселе трехсторонней "газовой" встрече между ЕС, Украиной и Россией "Газпром" применил "банальную тактику затягивания" переговоров до мая или июня, утверждает глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.
Он считает, что российское руководство хочет дождаться выборов президента, после которых политическая ситуация в Украине прояснится и "чтобы уже потом принимать решение, что подписывать и с кем".
"Мы надеемся, что эта тактика изменится, но риски 2009 и 2006 годов никуда не исчезли и существуют до сих пор. Об этом надо открыто говорить", – констатирует Коболев.
В то же время министр энергетики РФ Александр Новак называет состоявшиеся переговоры "довольно конструктивными" и утверждает, что следующая встреча все же состоится в мае.
"Мы договорились о том, что в мае проведем очередную встречу на министерском уровне для того, чтобы к этому времени эксперты поработали над деталями будущего контракта", — сказал он в эфире российского телевидения, имея в виду сделку о транзите газа из России в страны Европы после 2019 года.
Напомним, после газовых переговоров руководитель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что Россия удивила Украину предложением продлить соглашение о транзите газа после 2019 года.
В ответ на это министр иностранных дел Павел Климкин объяснил, почему Украина не может "просто продлить" соглашение о транзите, как это предлагает сделать глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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