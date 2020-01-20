Газовый конфликт Украины и России: что на самом деле произошло в 2014 году

Украина соскочила с российской газовой иглы или это Россия перекрыла нам газ? Ответ на этот вопрос очевиден, но недавно прозвучало заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что газ Киеву перекрыли. "Народный фронт" уже требует от него извинений перед украинским обществом. Что же произошло на самом деле в тяжелом для Украины 2014 году, вспоминали новости "Сегодня".

В апреле-2014 Россия аннексировала украинский Крым и начала военные действия на Донбассе. В ход пошел и газовый шантаж – цена на голубое топливо была резко повышена, аж до 485 долларов за тысячу кубометров. Это на 30% выше рыночной стоимости газа.

Правительство Арсения Яценюка осознанно решило отказаться от закупок российского газа.

"Мы слезли с российской газовой иглы. Это была моя принципиальная позиция. Отказались от настырного предложения по цене на газ, которая предусматривала так называемую временную скидку и которая потом все равно была бы 500 долларов. Мы сэкономили полмиллиарда долларов США", – комментировал то решение уже в 2016 году Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016).

Через пять лет после этого исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, мол, это не Киев, а Москва тогда перекрыла газовый вентиль.

"Это не мы отказались покупать газ у России, а "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину. И вариантов у нас было немного. Или идти на политические уступки Кремлю, а это означало бы признать аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, или оставить почти 90% украинских семей без газа для обогрева своих жилищ", – сказал Витренко.

"Я не знаю, почему он это сказал, это совершенная неправда. Несколько лет Россия очень активно работала над тем, чтобы работать с Украиной по прямым контрактам. Дело и в деньгах за газ в ОРДЛО, и в том, что Россия очень хотела, чтобы Украина зависела от газа. То есть это был украинский отказ, и все российские лоббисты в Украине очень активно против этого боролись. Россия очень активно против этого боролась. То есть то, что Россия отказалась, – это, простите, нелепость", – комментирует политолог Кирилл Сазонов.

На уступки агрессору никто не пошел, и при этом людям не дали замерзнуть. Уже весной 2014 года газ пошел в Украину по реверсу из Европы – из Польши, Венгрии и больше всего из Словакии. Правительство Арсения Яценюка впервые в новейшей украинской истории перестало оглядываться на "Газпром".

"Украинское правительство четко задекларировало: мы будем бороться за наши права и наши национальные интересы всеми законными методами. Законный метод – это суд в Стокгольме", – заявлял премьер Яценюк.

Судебные разбирательства между "Нафтогазом" и "Газпромом" тянулись пять лет. Яценюк лично выбирал советников для ведения дела, чтобы вместе разрабатывать стратегию поведения в арбитраже.

И международная Фемида встала на сторону "Натфогаза" – закупочные цены 2014 года пересмотрели в соответствии с рыночными, сэкономив Киеву почти два миллиарда долларов. Еще пять "Газпрому", по решению суда, нужно было заплатить за нарушение условий транспортировки голубого топлива по украинской газотранспортной системе. А еще россиянам так и не удалось заставить Украину платить за газ, который Москва поставляла в ОРДЛО.

"Мы оттуда, естественно, ни копейки не получаем за потребленный газ, а Россия выставляет счета. Поэтому в 2015 году, когда Яценюк отказался подписывать эти протоколы по газу – договор до 2019 года действовал, но протоколов не было, – мы соответственно отказались платить за газ в ОРДЛО. Цена нескольких миллиардов долларов. Сказали: "Ребята, мы ничего не подписали. Куда вы качаете, как вы качаете – это ваше личное дело. Мы у вас ничего не покупаем и ничего вам платить не будем. Это серьезная экономия", – говорит Сазонов.

Украина без российского газа выжила и еще заработала несколько миллиардов долларов. А вот Россия без украинской газотранспортной системы не справилась. "Северный поток – 2", санкционную кампанию против которого инициировал Яценюк, остановлен на неопределенное время. Поэтому в декабре 2019 года Москве пришлось на украинских условиях еще на пять лет продлить контракт на транспортировку газа в Европу по украинской ГТС.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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