Контрактов и переговоров о покупке газа у России нет – Витренко

По его словам, практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет

/ Фото: УНИАН

Контрактов и переговоров по покупке газа у России нет.

Об этом заявил исполнительный директор национальной энергетической компании "Нафтогаз" Юрий Витренко в эфире Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, мог бы "Нафтогаз" иметь какую-то дочернюю компанию, которая занималась бы покупкой газа напрямую у "Газпрома", Витренко сказал: "Мог бы. Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет".

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По его словам, у нас есть и раньше были законодательные возможности для прямых поставок из "Газпрома", но ничего не изменилось. "Мы не покупаем газ напрямую у "Газпрома" не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение не покупать газ у России, а потому, что Россия прекратила поставки газа. И наша задача была в том, что в ситуации, когда мы понимали, что россияне перестанут поставлять газ, найти альтернативные возможности обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Вот что мы делали", – заявил Витренко.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что после сокращения прокачки российского газа через Украину транзит начал восстанавливать объемы.

Также мы сообщали о том, что в настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, хотя юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину.

Напомним, 30 декабря переговоры России и Украины о транзите газа завершились подписанием контракта. Сайт "Сегодня" уже рассказывал о том, что получит Украина от заключения нового соглашения о транзите.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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