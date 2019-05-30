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"Газпром" обжаловал исполнение решения Стокгольмского арбитража по транзиту

30 мая, 13:15

О подаче иска в Люксембурге говорится в квартальной отчетности компании

Фото: Flickr

Российский "Газпром" 24 мая 2019 года обжаловал в Апелляционном суде Люксембурга исполнение решения арбитража Стокгольма по транзиту газа в рамках спора с "Нафтогазом Украины". Об этом сообщается в квартальной отчетности российского газового монополиста.

Иск подан "в целях недопущения нарушения своих прав и законных интересов".

"[Обжаловано] не вступившее в силу решение люксембургского суда от 12 марта 2019 года о признании и приведении в исполнение на территории г. Люксембурга арбитражного решения по транзиту. Дата слушаний по делу не назначена", – говорится в материалах.

"Нафтогаз" 15 февраля 2019 года направил в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и "Газ Капитал С.А." уведомление об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" в Люксембурге. 15 апреля российская компания обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс. Предварительные слушания по делу запланированы на июнь 2019 года.

Российская компания также сообщила, что слушания в суде Нидерландов по иску "Нафтогаза Украины" о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите запланированы на декабрь 2019 года. Иск был подан "Нафтогазом" 17 сентября 2018 года.

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен был доплатить Украине 2,56 млрд долларов. 

"Газпром" платить отказался и заявил, что приступает к процедуре расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как теперь считает их невыгодными. Но чтобы расторгнуть договоры без согласия украинской стороны, требуется судебное вмешательство. 

В феврале 2019 года "Нафтогаз" заявил, что взимает активы "Газпрома" через процесс принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в нескольких юрисдикциях – Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, США и  Люксембурге. Также анонсировались "процессы и в других странах".

В январе этого года состоялся очередной раунд министерской встречи между Украиной, РФ и Еврокомиссией по транзиту газа. Действующий контакт истекает в конце 2019 года, нового пока нет.

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Тег Газпром, Нафтогаз

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Источники:

Интерфакс , ТАСС

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