"Газпром" уже должен "Нафтогазу" более 100 млн долларов пени

Каждый день затягивания исполнения решения арбитража стоит Газпрому около 500 тысяч долларов

На задолженность российского "Газпрома" перед "Нафтогазом" начислены проценты, которые уже превысили 100 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании в четверг, 13 сентября.

"По состоянию на сегодняшний день на задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" начислены проценты в сумме 104 млн долларов", – говорится в сообщении "Нафтогаза" на его странице в Facebook.

Отмечается, что на задолженность российского газового монополиста начисляются проценты – примерно 500 тысяч долларов в день.

"Газпром" может легко остановить эти неразумные потери. Банковские реквизиты "Нафтогаза" ему известны. А пока мы продолжаем процесс принудительного взыскания", – добавили в "Нафтогазе".

Ранее стало известно, что апелляционный суд в Швеции отменил временное приостановление решения арбитража, согласно которому российский "Газпром" должен заплатить НАК "Нафтогаз" $2,6 млрд.

Как известно, в конце февраля завершился длительный спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить Украине 2,56 млрд долларов. При этом решение суда "Газпром" обжаловал, заявив, что в написание вердикта якобы вмешались "третьи лица".

После окончания судебных разбирательств в "Газпроме" заявили, что приступают к процедуре расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как теперь считают их невыгодными. Чтобы расторгнуть договоры без согласия украинской стороны, потребуется судебное вмешательство. В то же время, в России отметили, что согласны сохранить транзит газа через Украину, "если "Нафтогаз" предложит выгодные условия". Такое условие выдвинула РФ Германия, согласившись на строительство "Северного потока – 2" в своей экономической зоне.

Ранее "Газпром" зарезервировал в отчетности всю сумму долга Украине, вопреки собственным заявлениям о том, что штраф выплачен не будет.