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"Газпром" впервые в истории ушел в убыток по итогам отопительного сезона

14 мая, 11:11

Денис Беспалов

Зимние первый и четвертый кварталы являются в годовом цикле компании наиболее значимыми

Российский "Газпром", который еженедельно пересчитывает свой бюджет из-за цен на газ, в первом квартале 2020 года получил 306,231 млрд рублей (4 млрд долл.) убытка по российским стандартам бухгалтерского учета. Это произошло впервые в истории компании, сообщает "Интерфакс".

За аналогичный период 2019 года компания получила 199,469 млрд рублей (2,5 млрд долл.) чистой прибыли.

Как отмечается, для "Газпрома" как для поставщика топливно-энергетических ресурсов очень важен сезонный фактор. Поэтому зимние первый и четвертый кварталы являются в годовом цикле компании наиболее значимыми. Во втором и третьем квартале прибыль компании нередко сильно снижалась и даже опускалась в отрицательную зону. Но первый, самый холодный квартал для отчета всегда был одним из опорных, на него в этом десятилетии приходилось до половины всей годовой прибыли компании.

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Ожидается, что "Газпром" опубликует официальную квартальную и бухгалтерскую отчетность на следующей неделе.

О том, как обвал газовых цен играет на руку Украине, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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