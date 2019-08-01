Фото: "Укртранснафта" / Facebook

"Газпром" заплатит: в "Нафтогазе" рассказали о рисках остановки транзита газа https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C 2019-08-01T14:34:00+03:00 Экономика России грозит новый суд, предупредил Коболев

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сомневается в том, что после завершения строительства "Северного потока – 2" Россия продолжит осуществлять транзит газа в Германию через Украину. Об этом Коболев рассказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt, пишет УНН.

По его мнению, хотя канцлер Германии Ангела Меркель и дала слово, что транзит через Украину продолжится, соответствующих гарантий от России получено не было.

При этом Коболев сообщил, что, если "Газпром" откажется продлевать соглашение о транзите, Украина обратится в суд за компенсацией. А шансы на то, что "Нафтогаз" выиграет дело, глава украинской компании оценил как высокие.

Реклама

"Но даже если "Нафтогаз" победит после выхода "Газпрома" из транзита газа через Украину – кто даст гарантию того, что Россия и заплатит? "Нафтогаз" выиграл перед международным арбитражем, но "Газпром" отказывается платить. Именно поэтому мы заблокировали многочисленные активы "Газпрома" в Нидерландах, Англии, Швейцарии и других странах. "Газпром" только что не смог остановить исполнение наших требований об аресте в другом месте в Люксембурге. Я убежден, что "Газпром" заплатит", – сказал Коболев.

Читайте также: Посол Украины предупредил Германию о последствиях остановки транзита газа

В тренде Керченский мост спровоцировал экологическую катастрофу в Азовском море: появились жуткие кадры

По словам Коболева, если Украина лишится транзита, то потеряет 2,5% ВВП.

Напомним, ранее представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине заявлял, что Украина готовится к остановке транзита газа из России. При этом у Зеленского напомнили, что "Газпром" и РФ были готовы возобновить газовые переговоры с Украиной после выборов.

Как сообщалось, на случай остановки транзита газа "Нафтогаз Украины" планирует закачать в хранилища не менее 20 млрд кубометров топлива. По состоянию на конец июля в ПХГ находилось более 15 млрд "кубов" газа.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Россия отказывается заключать договор на европейских условиях. В свою очередь, украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама