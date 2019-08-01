Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,02
27,9

"Газпром" заплатит: в "Нафтогазе" рассказали о рисках остановки транзита газа

Сегодня, 14:34

России грозит новый суд, предупредил Коболев

Фото: "Укртранснафта" / Facebook

Фото: "Укртранснафта" / Facebook

"Газпром" заплатит: в "Нафтогазе" рассказали о рисках остановки транзита газа https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C Экономика России грозит новый суд, предупредил Коболев

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сомневается в том, что после завершения строительства "Северного потока – 2" Россия продолжит осуществлять транзит газа в Германию через Украину. Об этом Коболев рассказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt, пишет УНН.

По его мнению, хотя канцлер Германии Ангела Меркель и дала слово, что транзит через Украину продолжится, соответствующих гарантий от России получено не было.

При этом Коболев сообщил, что, если "Газпром" откажется продлевать соглашение о транзите, Украина обратится в суд за компенсацией. А шансы на то, что "Нафтогаз" выиграет дело, глава украинской компании оценил как высокие.

Реклама

"Но даже если "Нафтогаз" победит после выхода "Газпрома" из транзита газа через Украину – кто даст гарантию того, что Россия и заплатит? "Нафтогаз" выиграл перед международным арбитражем, но "Газпром" отказывается платить. Именно поэтому мы заблокировали многочисленные активы "Газпрома" в Нидерландах, Англии, Швейцарии и других странах. "Газпром" только что не смог остановить исполнение наших требований об аресте в другом месте в Люксембурге. Я убежден, что "Газпром" заплатит", – сказал Коболев.

Читайте также: Посол Украины предупредил Германию о последствиях остановки транзита газа

В тренде
Керченский мост спровоцировал экологическую катастрофу в Азовском море: появились жуткие кадры

По словам Коболева, если Украина лишится транзита, то потеряет 2,5% ВВП.

Напомним, ранее представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине заявлял, что Украина готовится к остановке транзита газа из России. При этом у Зеленского напомнили, что "Газпром" и РФ были готовы возобновить газовые переговоры с Украиной после выборов.

Как сообщалось, на случай остановки транзита газа "Нафтогаз Украины" планирует закачать в хранилища не менее 20 млрд кубометров топлива. По состоянию на конец июля в ПХГ находилось более 15 млрд "кубов" газа.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Россия отказывается заключать договор на европейских условиях. В свою очередь, украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

газ Газпром Нафтогаз Украины Коболев транзит газа Андрей Коболев Северный поток 2

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Доллар и евро нащупали
Доллар и евро нащупали "дно": курсы рухнули на уровень двух-трехлетней давностиФинансы
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепилась
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепиласьФинансы
Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законными
Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законнымиУкраина
Штрафуют и забирают выплаты: соцслужбы судятся с
Штрафуют и забирают выплаты: соцслужбы судятся с "матерями-одиночками"Украина
Налог на роскошь в Украине: много ли должников и сколько получает бюджет
Налог на роскошь в Украине: много ли должников и сколько получает бюджетЭкономика

Новости партнеров

Сейчас женственность, как никогда в моде
Сейчас женственность, как никогда в моде
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Успей приобрести настольную плиту по доступной цене
Успей приобрести настольную плиту по доступной цене
Бюстгальтеры больших размеров со скидками до 90% в городе
Бюстгальтеры больших размеров со скидками до 90% в городе