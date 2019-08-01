"Газпром" заплатит: в "Нафтогазе" рассказали о рисках остановки транзита газа

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сомневается в том, что после завершения строительства "Северного потока – 2" Россия продолжит осуществлять транзит газа в Германию через Украину. Об этом Коболев рассказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt, пишет УНН.
По его мнению, хотя канцлер Германии Ангела Меркель и дала слово, что транзит через Украину продолжится, соответствующих гарантий от России получено не было.
При этом Коболев сообщил, что, если "Газпром" откажется продлевать соглашение о транзите, Украина обратится в суд за компенсацией. А шансы на то, что "Нафтогаз" выиграет дело, глава украинской компании оценил как высокие.
"Но даже если "Нафтогаз" победит после выхода "Газпрома" из транзита газа через Украину – кто даст гарантию того, что Россия и заплатит? "Нафтогаз" выиграл перед международным арбитражем, но "Газпром" отказывается платить. Именно поэтому мы заблокировали многочисленные активы "Газпрома" в Нидерландах, Англии, Швейцарии и других странах. "Газпром" только что не смог остановить исполнение наших требований об аресте в другом месте в Люксембурге. Я убежден, что "Газпром" заплатит", – сказал Коболев.
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По словам Коболева, если Украина лишится транзита, то потеряет 2,5% ВВП.
Напомним, ранее представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине заявлял, что Украина готовится к остановке транзита газа из России. При этом у Зеленского напомнили, что "Газпром" и РФ были готовы возобновить газовые переговоры с Украиной после выборов.
Как сообщалось, на случай остановки транзита газа "Нафтогаз Украины" планирует закачать в хранилища не менее 20 млрд кубометров топлива. По состоянию на конец июля в ПХГ находилось более 15 млрд "кубов" газа.
Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Россия отказывается заключать договор на европейских условиях. В свою очередь, украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года
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